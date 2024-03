Pesanti commenti ai danni di Elisabetta Gregoraci che ha deciso di rispondere con forza e anche con grande ironia.

Ormai abituata a ricevere determinati tipi di commenti sui social, Elisabetta Gregoraci ha deciso di replicare ad alcuni haters che hanno attaccato lei e suo figlio Nathan a proposito di viaggi e vacanze “a spese” di Flavio Briatore, ex della showgirl e padre del ragazzo.

Elisabetta Gregoraci e i soldi di Briatore: il botta e risposta

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

In queste ore la Gregoraci ha condiviso su Instagram alcune foto insieme a suo figlio Nathan direttamente da Miami. Madre e ragazzo sono spesso insieme e si trovano a girare diverse parti del mondo.

Proprio i “giri” dei due hanno suscitato qualche reazione antipatica da parte degli haters della donna che hanno sottolineato come faccia strano vedere un ragazzo di quell’età “mai a scuola” e “sempre in vacanza”.

“Vacanze scolastiche quali? Le prossime vacanze sono a Pasqua, non mi sembra che siamo già a Pasqua”, ha scritto un utente facendo presente alla conduttrice che non poteva usare la scusa delle vacanza della scuola.

La bella Elisabetta, dal conto suo, ha replicato: “Beh non conosce il programma delle scuole internazionali è evidente”.

Ancora più duro un altro haters: “Sempre in vacanza sta grazie ai soldi di Flavio“. In questo caso a prendere le difese della donna è stato un utente che ha scritto: “Che brutta bestia l’invidia”. Un passaggio che la stessa Eli ha notato e ha approvato con tanto di emoticon sorridenti.

Di seguiti anche il post Instagram della showgirl dove si possono leggere i commenti degli haters ricevuti e le sue risposte:

Il rapporto con gli haters

Proprio sugli haters e del rapporto con Briatore, la Gregoraci aveva parlato in una recente intervista a Chi.

“Mi sono stancata di essere buona”, aveva detto. “Sono abituata a sentir parlare di me, nel bene e nel male, fa parte del gioco. Solo che all’inizio ero spaesata, poi ho imparato a gestire la situazione. Non mi interessano le cattiverie, so a chi dedicare il mio amore e il mio tempo. Ho imparato fin da piccola che il tempo non va sprecato”.