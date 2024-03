L’attivista e influencer Giorgia Soleri sta male e sui social ha sfogato tutte le sue paure. La ragazza non comprende cosa le stia succedendo.

Ha spesso portato alla luce, anche per dare un messaggio alle altre persone che si trovano nelle sue stesse condizioni, le sue condizioni di salute. Anche in questo caso, Giorgia Soleri non è stata da meno. L’attivista e influencer, infatti, ha raccontato con uno sfogo social di essere alle prese con problematiche non chiare che le stanno mettendo tanta paura.

Giorgia Soleri, la salute preoccupa

Giorgia Soleri

Attraverso una serie di stories su Instagram, la bella Giorgia ha raccontato alle persone che la seguono di essere alle prese con la cistite ma di non averne individuato la causa.

“Ho la cistite da tre settimane e non è batterica”, ha esordito la ragazza. “Mi sembra di essere tornata a quattro anni fa, prima della diagnosi, a stare male e non sapere né perché né cosa fare per stare meglio. Tutti i motivi per cui di solito viene la cistite non batterica sono sotto controllo. Quindi non capisco. Sono già in contatto con la mia ginecologa chiaramente non cerco consigli qui”.

L’attivista non si è messa problemi ad aprirsi completamente ai suoi fan raccontato i timori attuali per la sua condizione: “Solo sfogarmi e far vedere che nonostante le terapie, il percorso, la consapevolezza, l’equipe che mi segue, a volte capita una ricaduta. E fa una paura del ca**o, sempre. Mamma mia quanto fa paura“.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’attivista:

La scoperta sull’ADHD

Oltre alle questioni legate all’attuale condizione di salute, la Soleri aveva raccontato solamente poche settimane fa di aver fatto una particolare scoperta su se stessa.

La donna, infatti, aveva raccontato di aver ricevuto una diagnosi tardiva di ADHD, ovvero un disturbo del deficit dell’attenzione e/o iperattività. Tale condizione, per sua stessa ammissione, le aveva causato diversi problemi a scuola.

“Sono stata bocciata 3 volte e non ho preso il diploma, con il risultato che ora quando entro in una scuola mi viene ancora il panico”, aveva anche raccontato in passato la ragazza.