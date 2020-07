Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un gossip sul suo presunto flirt con Matteo Mammì. La showgirl ha smentito la notizia sfogandosi con i fan.

Nessun amore in vista per Elisabetta Gregoraci, tantomeno quello – chiacchierassimo e subito smentito – con l’ex fidanzato storico di Diletta Leotta, Matteo Mammì. Dopo che le voci in merito si sono fatte sempre più insistenti l’ex moglie di Briatore si è sfogata con i fan, mettendo a tacere la notizia:

“Che bello, in questo caso, avere Instagram e poter comunicare con tutti voi. Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere molto richiesta, di finire sulle copertine, però non posso svegliarmi la mattina e leggere su tutti i siti che sono fidanzata o che ho qualche storia e che potrebbe addirittura nascere una storia. Basta“, ha dichiarato nelle sue Instagram stories.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con Matteo Mammì

Nessuna storia d’amore in corso per Elisabetta Gregoraci: archiviato il matrimonio con Flavio Briatore e a seguire la rottura con Francesco Bettuzzi, la showgirl si starebbe godendo un periodo da single. Nei giorni scorsi il settimanale di Alfonso Signorini aveva diffuso la notizia riguardante un suo presunto flirt con Matteo Mammì, manager di Sky ed ex fidanzato storico di Diletta Leotta. La Gregoraci si è sbrigata a smentire la notizia.

La quarantena a Monte Carlo

Mesi fa si era parlato anche di un possibile riavvicinamento tra la showgirl e il suo ex marito, Flavio Briatore, con cui lei ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Monte Carlo (e con loro ovviamente il figlio, Nathan Falco).

Nonostante i due si siano separati ormai da 2 anni, hanno sempre espresso il desiderio di restare “uniti come una famiglia” così da permettere al figlio, Nathan, di vivere un’infanzia serena. “Restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto reciproco e con rispetto cresciamo il nostro bambino”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci a Oggi.