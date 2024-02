La conduttrice ha compiuto quarantaquattro anni, e ha condiviso gli scatti dei festeggiamenti sui social.

Quarantaquattro anni per Elisabetta Gregoraci. La showgirl, per l’occasione, ha trascorso una giornata in riva al mare insieme ai suoi affetti più cari, ed è stata sommersa dagli auguri sui social, compresi quelli del suo fidanzato, Giulio Fratini e dell’adorato figlio avuto con Flavio Briatore.

La torta con le candeline

“Buon compleanno a me“, ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram. La showgirl ha condiviso foto e video scattati durante la giornata del suo compleanno, che ha trascorso in compagnia. Le immagini la raffigurano felice in riva al mare mentre spegne le candeline sulla torta immersa in una pioggia di coriandoli colorati.

La showgirl, che in queste settimane è impegnata su Rai 2 con “Made in Italy“, è stata sommersa dagli auguri sui social da parte dei suoi followers, ma non solo. Anche il suo fidanzato, con cui fa coppia dal 2022, ha voluto festeggiarla pubblicamente. L’imprenditore ha scelto di condividere una foto che lo ritrae insieme alla conduttrice, mentre ridono abbracciati e con indosso una felpa identica. Un’altra foto pubblicata sempre da Giulio Fratini, invece, mostra la coppia sorridente di fronte alla fotocamera, con il mare sullo sfondo, con scritto: “Buon compleanno amore mio“. Elisabetta e il suo compagno sono molto riservati, e non sono soliti condividere pubblicamente dediche d’amore.

Anche il figlio della conduttrice, Nathan Falco Briatore, ha voluto fare pubblicamente gli auguri ad Elisabetta. Insieme ad una foto risalente a qualche anno fa nella quale mamma e figlio sono immortalati mentre si tengono per mano, il ragazzo ha scritto: “Tanti auguri mà, ti amo“.

Niente auguri social da parte dell’ex marito, Flavio Briatore, da cui ha avuto Nathan Falco, con il quale sembra aver mantenuto un buon rapporto nonostante la fine della loro relazione.