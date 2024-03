Elisabetta Gregoraci condivide alcuni scatti dall’ospedale in cui l’ex marito Flavio Briatore è stato operato per un tumore al cuore.

Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice italiana, ha recentemente rotto il silenzio riguardo al difficile momento familiare che ha vissuto nelle scorse settimane. Attraverso i suoi social media, aveva condiviso con i follower la sua preoccupazione per il problema di salute di una persona cara. Nelle scorse ore il mistero è stato svelato con l’annuncio di Flavio Briatore.

L’imprenditore, infatti, ha fatto sapere ai fan di essere stato operato al cuore a causa di un tumore benigno. Ma accanto a lui è sempre stata presente l’ex moglie Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci: il supporto costante all’ex marito

Il rapporto tra Elisabetta e l’ex marito Briatore è rimasto molto stretto nonostante il divorzio, e la showgirl non perde occasione per dimostrarlo, come in questa difficile occasione.

Il noto imprenditore 73enne negli ultimi giorni è stato sottoposto d’urgenza a un intervento al cuore a causa di una massa tumorale. Fortunatamente, l’esito dell’intervento è stato positivo, con la massa rivelatasi benigna. Flavio Briatore stesso ha recentemente ringraziato pubblicamente Elisabetta per il suo costante supporto durante questo periodo difficile.

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Nelle ultime ore la stessa Gregoraci ha condiviso alcuni messaggi sulla salute dell’ex marito. “In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio” ha scritto nelle storie Instagram.

Elisabetta e Flavio: un amore che va oltre il matrimonio

Negli ultimi giorni Elisabetta si è mostrata visibilmente preoccupata per la salute di una persona cara. Ora finalmente sappiamo che si trattava proprio della salute dell’ex marito.

“In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene ed il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui” ha scritto sulle storie Instagram.

Infine, per rassicurare ancora una volta i fan ha rivelato: “Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa“.