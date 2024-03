Leonardo DiCaprio è pronto a convolare a nozze con Vittoria Ceretti? Spuntano gli indizi ma alla fine arriva la smentita.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno per convolare a nozze? I recenti scatti della modella con un anello sospetto hanno scatenato i pettegolezzi. L’attore avrebbe finalmente deciso di mettere la testa a posto e chiedere la mano della modella, ma i tabloid americani gettano acqua sul fuoco, citando fonti vicine al divo che smentiscono categoricamente la notizia del fidanzamento.

Si tratta di una mossa per mantenere segreto il momento delle nozze o veramente DiCaprio non è ancora pronto a mettere la fede al dito?

Matrimonio tra DiCaprio e Vittoria Ceretti: le smentite dei tabloid

I tabloid statunitensi Page Six e TMZ riportano la voce delle fonti vicine a DiCaprio, che negano ogni ipotesi di matrimonio imminente. “Zero verità” nella notizia del fidanzamento, afferma una fonte a Page Six. Sembrerebbe dunque che i pettegolezzi non abbiano fondamento, almeno secondo le dichiarazioni dei più autorevoli tabloid americani.

Vittoria Ceretti

Una triste notizia per i fan della coppia che sperano di vedere un giorno l’attore e la top model convolare a nozze.

Ma d’altronde, la storia d’amore tra DiCaprio e la Ceretti è iniziata solo da pochi mesi e sarebbe affrettato parlare già di nozze, o forse no?

La storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

La relazione tra Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio è iniziata solamente la scorsa estate, quando i due sono stati paparazzati insieme.

La notizia del nuovo flirt ha destato grande interesse mediatico. In poco tempo le foto dei due insieme si sono moltiplicate, alimentando le speranze dei fan che vedono in Vittoria la donna che potrebbe finalmente far cedere DiCaprio.

Tuttavia, per il momento, sembra che il matrimonio sia solo frutto della fantasia dei pettegoli, a meno che l’attore non decida di sorprendere tutti convolando a nozze con la super modella italiana.