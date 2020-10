Elisabetta Canalis ha sedotto il web con un provocante video in lingerie. Peccato che la biancheria intima semitrasparente mostrasse più del dovuto.

Con un reel di Instagram Elisabetta Canalis si è mostrata quasi senza nulla addosso: l’ex velina ha indossato prima un body semitrasparente, e poi della provocante biancheria intima. I fan dei social le hanno fatto notare che il body mostrasse più del dovuto e lei, senza scomporsi minimamente difronte all’ironia e alla volgarità degli utenti, ha risposto come Laura Pausini alla fine di un suo live a Lima (dove appunto mostrò involontariamente le sue parti intime al pubblico): “La tengo comò todas”, ha scritto la Canalis tra l’ilarità generale.

Elisabetta Canalis: la risposta in stile Pausini

La bellissima Elisabetta Canalis è tornata a sedurre i fan, e come sempre non ha dimenticato una buona dose di autoironia. Sui social qualcuno si è accorto che nel suo video osé si vedessero le sue parti intime, e lei per tutta risposta “ha fatto sua” una battuta che Laura Pausini usò in occasione di un incidente simile. Insomma, la showgirl ha preferito non vergognarsi per le risposte dei fan, e in tanti hanno apprezzato la sua autoironia.

Elisabetta Canalis

Presto un altro figlio per lei e Brian Perri?

Oggi Elisabetta Canalis ha trovato la vera felicità accanto al marito, il chirurgo Brian Perri, e alla figlia Skyler Eva. L’ex velina non ha nascosto che un giorno le piacerebbe allargare la famiglia, e chissà se presto o tardi lei e suo marito avranno un altro bebè.

“Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Sa, io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, ha dichiarato a Oggi la Canalis.