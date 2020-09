Elisabetta Gregoraci, concorrente del GF Vip 5, torna a parlare dell’ex marito Flavio Briatore. La showgirl ha confessato il motivo che l’ha spinta a mettere fine al loro matrimonio.

Continuano le confessioni di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La showgirl, ormai inconsapevole delle telecamere, sta mettendo in atto tutto quello che l’ex marito Flavio Briatore non avrebbe mai voluto. Parlando con Patrizia De Blanck, Elisabetta ha rivelato il motivo che l’ha spinta a mettere fine al suo matrimonio con l’imprenditore. “Una situazione delicata” spiega la Gregoraci alla contessa che la ascolta in religioso silenzio.

La “Vippona” si riferisce alla morte dell’adorata madre Melina, avvenuta nel 2010 a causa di un cancro al seno. La scomparsa del genitore, com’è normale che sia, ha gettato la showgirl nella disperazione totale. All’epoca Elisabetta era sposata con l’imprenditore da 2 anni e si aspettava che lui le dimostrasse vicinanza totale. Purtroppo, però, l’uomo ha avuto un atteggiamento che l’ha spiazzata e, ovviamente, delusa.

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci, catturando l’attenzione della De Blanck, ha raccontato: “Mi trascurava molto. È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato. Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘Vengo’. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: ‘Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale’.

“Quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.

ELISABETTA GREGORACI

Flavio, stando a quanto raccontato dall’ex moglie, in una situazione tragica come la morte di un genitore, ha pensato prima al lavoro che a lei. Non abbiamo la certezza che le parole della “Vippona” corrispondano alla verità dei fatti, ma se così fosse ha aspettato anche troppo tempo per lasciarlo. La fine del matrimonio, infatti, è arrivata nel 2017, dopo ben 7 anni dalla morte di Melina.

Le accuse di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci

Al momento, Briatore non ha ancora replicato alle parole dell’ex moglie, ma soltanto qualche ora fa le ha mosso delle accuse ben precise. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’imprenditore si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Flavio sostiene che Elisabetta viva nel lusso più totale grazie al suo assegno di mantenimento e che proprio per questo avrebbe potuto evitare il GF Vip. Ha dichiarato:

“Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”.

Come reagirà la Gregoraci davanti a queste parole? E Flavio cosa penserà del racconto di Elisabetta? Considerando le ambizioni televisive di Alfonso Signorini, immaginiamo che stia facendo di tutto per convincere l’imprenditore ad entrare in Casa per un face to face infuocato. Il tutto, ovviamente, vedrà anche un terzo protagonista: Pierpaolo Pretelli, pretendente della showgirl calabrese.