Dopo una prima difficile battaglia nel 2015, il cancro di Shannen Doherty si è ripresentato e questa volta in una forma ancora più grave.

Shannen Doherty sta combattendo la sua seconda, drammatica battaglia contro il cancro. L’attrice di Beverly Hills 90210 ha confessato ad Elle che questa volta la malattia si sarebbe ripresentata in maniera ancora più grave, e che lei starebbe pensando di girare dei videomessaggi da lasciare ai suoi cari per quando non ci sarà più. Raccontando il suo dramma, l’attrice ha detto:

“Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me.”

SHANNEN DOHERTY

Shannen Doherty: la lotta contro il cancro

Nel 2015 Shannen Doherty aveva già combattuto strenuamente contro il cancro, che questa volta si è ripresentato in una forma ancora più aggressiva. L’attrice non ha nascosto la sua disperazione nonostante questi mesi si sia sottoposta a tutte le terapie necessarie per cercare di far fronte alla malattia. “Sto lottando con tutta me stessa”, ha confessato ad Elle, a cui ha parlato della parte più difficile della sua tragedia: dire addio ai suoi cari.

“Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile”, ha dichiarato l’attrice, e ha aggiunto: “La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”.

La vita privata dell’attrice

Dal 2011 l’attrice è sposata col fotografo Kurt Iswarienko. In passato la Doherty ha rivelato al magazine Health che le sarebbe piaciuto avere un figlio, ma che la paura del cancro avesse sempre messo a freno il suo sogno: “Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque anni? Dieci? Non vorrei che un figlio di dieci anni dovesse seppellire la madre. Ho sempre voluto dei bambini. Ma forse il mio destino è quello di essere madre in un modo diverso”, aveva dichiarato nella drammatica intervista.