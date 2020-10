Massimiliano Morra, entrato al GF Vip fidanzatissimo, si è dichiarato a Guenda. La reazione della fidanzata Dalila non si è fatta attendere.

Massimiliano Morra ha varcato la porta del reality più spiato d’Italia dichiarando di essere fidanzato e innamorato della sua Dalila Mucedero. In casa ha ritrovato l’ex compagna Adua Del Vesco, ma i suoi sentimenti per l’attuale fidanzata non sono stati messi in dubbio. Nell’ultima puntata del GF Vip 5, Massimiliano ha ricevuto anche una bella sorpresa da Dalila e i due sono apparsi abbastanza affiatati. Certo, Morra non si è mostrato troppo coinvolto, ma in molti hanno visto questo atteggiamento come una caratteristica del suo carattere particolarmente chiuso. A distanza di qualche giorno da quel momento, però, il “Vippone” ha deciso di dichiararsi alla coinquilina Guenda Goria. Cosa bolle in pentola?

Massimiliano Morra si dichiara a Guenda

Dopo aver trascorso qualche giorno nel cucurio – nuovo tugurio della quinta edizione del GF Vip – Massimiliano è tornato in casa e ha riabbracciato i suoi amici. Tra questi c’è anche Guenda, una delle poche che fin dai primissimi giorni ha provato a stabilire un rapporto con lui.

Guendalina Goria

I due, appena si sono ritrovati, hanno iniziato a parlare del più e del meno. Quando tutti sono andati a dormire, la chiacchierata si è fatta molto più intima. Guenda, facendo un discorso leggermente filosofico, gli ha fatto capire di essere molto interessata a lui. Morra, senza scomporsi più di tanto, ha chiarito di essere fidanzato, ma non ha escluso nulla. Massimiliano ha ammesso:

“Sei una persona che mi piace e l’ho sempre detto. Mi piace la tua testa e mi piaci esteticamente”.

L’attore ha ribadito più volte di essere impegnato, ma ha altresì sottolineato di non precludersi nessuna esperienza. La domanda sorge spontanea: tra queste esperienze c’è anche un’eventuale relazione con Guenda?

La reazione della fidanzata di Massimiliano Morra su Instagram

Le parole di Max hanno fatto in un lampo il giro del web e, com’è normale che sia, hanno catturato anche l’attenzione di Dalila Mucedero. La fidanzata di Morra, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso una Stories breve ma chiara: “Senza parole”.

Dalila non ha aggiunto altro, ma la sua esternazione è apparsa molto chiara. Nell’ultima puntata del reality, tra l’altro, la fidanzata di Morra, capendo l’interesse di Guenda per lui, l’aveva avvertita dicendole: “Ti osservo, Guenda”. La ragazza è giustamente arrabbiata e non si esclude un suo nuovo ingresso nella casa del GF Vip.