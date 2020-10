Elisa Isoardi, concorrente di Ballando con le Stelle, è finita al centro dell’attenzione per una presunta love story con Raimondo Todaro: cosa c’è tra loro?

Elisa Isoardi, dopo aver lasciato la conduzione de La Prova del Cuoco, si sta mettendo alla prova a Ballando con le Stelle. Per l’ex fidanzata di Matteo Salvini si tratta della prima esperienza nei panni di ballerina e, ad oggi, se la sta cavando abbastanza bene.

Da quando ha iniziato la sua avventura nello show danzante di Milly Carlucci, Elisa è finita al centro dell’attenzione anche per una presunta love story con Raimondo Todaro. Ballerina e insegnante, così come prevede il programma, trascorrono molte ore in sala prove ed è normale che abbiano una certa complicità. Sono molti, però, quelli che vedono nei loro sguardi qualcosa in più: possibile, quindi, che i due stiano insieme? A fugare ogni dubbio è la Isoardi che, intervistata dal settimanale Oggi, ha vuotato il sacco.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una coppia?

“È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro”, ha confessato Elisa. Tra lei e Raimondo, quindi, non ci sarebbe nessuna love story. I due hanno semplicemente un bellissimo rapporto d’amicizia e, ballando insieme, è normale che abbiano stabilito anche una certa sintonia.

Elisa Isoardi

Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, la Isoardi è finita spesso nel mirino della cronaca rosa, ma nessun flirt o presunto tale è risultato duraturo. “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole cuore, la fiducia, ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”, ha confessato l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

Elisa Isoardi: single e serena

La concorrente di Ballando con le Stelle è single e, al momento, concentrata solo sul lavoro. Per lei l’amore è molto importante, ma non è “a caccia di un partner a tutti i costi”. Ha confessato:

“In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa, sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel 2020”.

Grazie all’esperienza nello show danzante di Milly Carlucci ha preso maggiore consapevolezza del suo corpo e, nonostante le critiche che le vengono rivolte per il suo peso come quella di Guillermo Mariotto, si piace molto di più. “Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”, ha dichiarato l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco.