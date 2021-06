Elettra Lamborghini è partita per Mykonos in compagnia di alcune amiche e sui social non ha mancato di condividere alcuni scatti bollenti.

Elettra Lamborghini è partita per Mykonos in compagnia di alcune sue amiche e ha infiammato i fan dei social postando alcuni scatti bollenti in bikini. L’ereditiera ha posato a bordo piscina con un seducente costume bianco e sui social ha ironizzato maliziosa: “Sto per fare una storia da influencer per farvi vedere sto po’ po’ de fisichino”. Le sue foto in costume sono state travolte da una valanga di like.

Elettra Lamborghini: il bikini bollente a Mykonos

Più sensuale che mai Elettra Lamborghini si sta concedendo una vacanza all’insegna del relax e del divertimento a Mykonos, dove è partita in compagnia di alcune amiche. Per l’occasione l’ereditiera non ha mancato di mostrare ai suoi fan il suo corpo perfetto in bikini e ovviamente ha condiviso anche alcuni dettagli delle sue serate di movida, tra canzoni e balletti sfrenati. A quanto pare Elettra sarebbe partita senza suo marito, Dj Afrojack, che sui social continuerebbe comunque a inviarle i suoi messaggi romantici.

Elettra e Nick van de Wall: il matrimonio

Il 26 settembre 2020 l’ereditiera ha sposato il dj olandese Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall. I due sono più innamorati che mai e lei ha confessato di aver sposato quello che ha sempre considerato “il suo migliore amico”: “È la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me“, aveva scritto in un post via social annunciando il suo fidanzamento col dj.

