L’ex velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia avrebbe ritrovato l’amore fra le braccia di Paolo Berlusconi. Ecco il gossip.

Un nuovo gossip impazza per la bella Maddalena Corvaglia. L’ex velina bionda di Striscia La Notizia, archiviata la fine della sua storia d’amore con il chitarrista Stef Burns, pare abbia ritrovato l’amore fra le braccia di un uomo che fa parte di una delle famiglie più in vista del nostro paese: Paolo Berlusconi.

A lanciare questa indiscrezione è stato il noto settimanale, Novella 2000 anche se al momento della showgirl di Lecce e del fratello minore di Silvio Berlusconi non ci sono foto ufficiali. Ecco però tutte le indiscrezioni che circolano a riguardo.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: il gossip di Novella 2000

L’estate 2021 potrebbe essere l’estate della rinascita sentimentale per Maddalena Corvaglia. Dopo sei anni di matrimonio trascorsi al fianco del chitarrista di Vasco Rossi e con il quale ha avuto anche una figlia, la conduttrice italiana, stando ai rumors diffusi da Novella 2000, avrebbe in realtà un flirt in corso con Paolo Berlusconi.

MADDALENA CORVAGLIA

Il noto settimanale racconta di un weekend romantico che la neo-coppia avrebbe trascorso a Portofino e dove sarebbe stata ospitata al Castello Paraggi alias la dimora di Piersilvio e Silvia Toffanin. In realtà sembra che la Corvaglia e il fratello minore di Silvio Berlusconi, si conoscano già da tempo ma solamente ora fra i due, sarebbe scoppiata la passione.

Maddalena Corvaglia, matrimonio finito

“I matrimoni non finiscono, come pensavo quando finisce l’amore ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli. Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef , che sarà sempre una parte importante della mia vita”. Ecco le parole di Maddalena Corvaglia pubblicate sul suo account Instagram quando decise di condividere la notizia della fine della sua storia con il chitarrista di Vasco. Dopo sei anni di matrimonio la coppia si è separata ufficialmente ma i loro rapporti sono sempre stati buoni, merito anche della figlia Jamie.