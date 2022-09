La pace tra Elettra e Ginevra Lamborghini non ci sarà, tanto meno davanti ai telespettatori del Grande Fratello Vip: la cantante ha rotto il silenzio.

In occasione della seconda puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini aveva annunciato a Ginevra Lamborghini di essere stata diffidata dalla sorella Elettra. Il monito, però, non è servito alla concorrente del reality show, che ha continuato a parlare della frattura dei rapporti con la cantante, sottolineando di aver più volte tentato una riappacificazione. La Lamborghini ha preferito rimanere in silenzio, ma nelle ultime ore è intervenuta per un ultimo chiarimento.

Elettra Lamborghini vs la sorella Ginevra

Pur essendo un personaggio di spettacolo, Elettra Lamborghini è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Le rivelazioni – probabilmente non veritiere – di Ginevra, però, l’hanno costretta a fare un chiarimento pubblico.

Precisato di aver avuto un’infanzia e un’adolescenza serene, e di avere rapporti ottimi con tutti i componenti della famiglia, la cantante ha immaginato che dietro le parole della sorella Ginevra “ci sia un copione o qualcuno”.

“La diffida, comunque, è stata mandata un mese prima che iniziasse il programma, chiedendole di astenersi dal parlare di me, con una reazione positiva da parte sua dicendo che assolutamente non avrebbe toccato l’argomento perché non interessata – ha fatto sapere Elettra sui social – . La seconda diffida (quella della seconda puntata) è stata un richiamo. Visto quello di cui si è parlato già dalla prima puntata con tanto di immagini da me MAI divulgate ed assolutamente da me non approvate, immagino l’obiettivo non sia di rappacificarsi ma sia un altro. Il silenzio spesso vale più di mille parole”.

La Lamborghini ha concluso sottolineando che non sarà sua intenzione alimentare ulteriormente questo “spettacolo triste” e che, tra le bugie raccontate dalla sorella Ginevra, vi è anche quella relativa una lettera di tentata pace.

“[…]Tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale in risposta alla mia prima diffida…ma se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta – ha concluso – . I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento. Non ho più niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò li a fare dello show”.

