Elettra Lamborghini pubblica su Instagram una storia che cancella poco dopo: una frecciatina alla sorella?

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip una delle grandi storie che suscita enorme curiosità nel pubblico riguarda sicuramente il rapporto tra la concorrente Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra. Le due sorelle, infatti, non si vedono e non si parlano da tantissimi anni. Qualcosa ha incrinato il loro rapporto nel passato, tanto che Elettra non ha nemmeno invitato la sorella più grande al suo matrimonio.

L’aspetto più strano di questa situazione sta nel fatto che Ginevra non conosce il motivo di questo allontanamento tra le due. Ad Alfonso Signorini la ragazza spiega: “Il motivo del nostro rapporto non lo so neanche io”. Subito dopo Elettra pubblica una storia su Instagram che sembra una frecciatina nei confronti della sorella.

Il rapporto tra le due sorelle e la frecciatina di Elettra

Sempre durante la diretta del 26 settembre al Grande Fratello Vip Ginevra ha rivelato: “Io credo non lo sappia neanche lei il motivo ma nostro padre ci metteva molto a confronto fin da piccole. Lei è cresciuta con una competizione. La punta dell’iceberg è che, forse, c’è stata una paura di essere prevaricata da parte sua o di essere oscurata da me”.

Poco dopo, sulla sua pagina Instagram Elettra ha pubblicato una storia, tolta subito dopo, con la famosa canzone di Fabri Fibra “Mal di stomaco”. In moltissimi hanno subito pensato ad una frecciatina nei confronti della sorella e delle sue dichiarazioni. Oltre a questo Elettra ha anche messo mi piace su Twitter al commento di un utente che scrive: “Secondo me Elettra per avercela così tanto con la sorella è perché qualcosa ha fatto”. Ginevra si è sempre dichiarata disposta a parlare apertamente con la sorella per cercare di risanare il rapporto. Vedremo se Elettra accetterà un confronto!

