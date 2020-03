Elettra Lamborghini: folla accalcata al suo show. In barba al Coronavirus…

Nonostante le precise direttive del governo una folla numerosa si è accalcata (senza rispettare le misure di sicurezza) allo show di Elettra Lamborghini a Montesilvano.

Elettra Lamborghini si è esibita in un centro commerciale di Montesilvano dove i presenti (soprattutto genitori con bambini) si sono accalcati in massa difronte all’ereditiera, senza rispettare le direttive imposte dal governo per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus. I video sui social sono presto diventati virali e in tanti hanno mostrato la loro indignazione per quanto accaduto.

Elettra Miura Lamborghini

Elettra Lamborghini: lo show a Montesilvano

In tanti hanno chiesto che vengano presi provvedimenti contro i responsabili che hanno permesso alla folla di accalcarsi in massa allo show di Elettra Lamborghini in un centro commerciale di Montesilvano. Alla fine dell’esibizione i giovani fan dell’ereditiera si sarebbero anche messi in fila per chiederle un autografo e un selfie, senza rispettare quelle che sono le misure che il governo ha prefissato per cercare quantomeno di contenere il numero dei contagi da Coronavirus.

Sulla vicenda si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che attraverso i propri canali social ha scritto: “In Abruzzo in centinaia accalcati per Elettra Lamborghini, e ‘sti cavoli del Coronavirus. Amici abruzzesi, a meno che gli arrosticini non siano anche degli antivirali con proprietà sconosciute, questa è vera incoscienza. Per voi stessi e per la collettività. Musica e il buonsenso scompare”.

L’indignazione in rete

Sul web i video dell’evento sono velocemente rimbalzati facendo indignare il popolo dei social, incredulo per quanto successo. Durante queste giornate di emergenza infatti il Governo e gli organi sanitari hanno chiesto ai cittadini italiani di rispettare il più possibile le norme per evitare il contagio. Scuole, musei e altri luoghi pubblici sono stati chiusi, mentre molte attività sono in ginocchio dal punto di vista economico per quanto starebbe accadendo nelle zone maggiormente colpite dal contagio.