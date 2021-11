La mamma di Ciavarro “spoilera” il nome del nipotino in arrivo anche se i genitori ancora non hanno confermato la notizia.

Come è noto, la coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nata sotto le telecamera del Grande Fratello Vip darà presto alla luce il loro primo figlio. Ebbene sì, nonostante in molti non credevano nella veridicità del loro sentimento, col tempo hanno dimostrato di fare davvero sul serio, mostrandosi sempre uniti e affiatati sui social

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Il dolcissimo annuncio del sesso del bebè sui social è giunto ormai settimane fa ma molti sono rimasti in attesa di una possibile scelta di un nome. A pensare a togliere ogni dubbio è stata la famosa nonna paterna del piccolo, ovvero la vulcanica Eleonora Giorgi.

In un’intervista al settimanale Oggi, infatti, pare che l’attrice abbia rivelato il nome che i futuri genitori avevano pensato per il maschietto in arrivo: si tratterebbe di Gabriele! Questa pare sia la prima scelta di Paolo e Clizia, seppure non sia arrivata ancora una chiara conferma in merito.

Inoltre, pare che la coppia si stia per trasferire a Roma, dove hanno intrapreso un mutuo per mettere le radici per il loro nuovo “nido d’amore”, mentre per le nozze, pare ci sia ancora da attendere, in quanto Clizia sta chiudendo le ultime pratiche per il divorzio con l’ex marito Francesco Sarcina.

Vi piace questa coppia?