Teresanna Pugliese è tornata a Uomini e Donne come ospite ma Francesco Monte, che si trovava agli studi, ha deciso di evitarla.

Teresanna Pugliese è ancora oggi, dopo 10 anni, uno dei volti più amati e ricordati di Uomini e Donne ed è tornata in studio da Maria De Filippi come ospite. In quest’occasione, si trovava agli studi Mediaset anche il suo ex fidanzato, Francesco Monte che, a quanto pare, non ha voluto incontrarla.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Lo racconta Raffaella Mennoia, autrice del programma e di un nuovo libro intitolato “Cupido Spostati”, che avrebbe invitato Francesco Monte proprio per dargli una copia del manoscritto ma il ragazzo, saputo che Teresanna sarebbe stata lì, non ha accettato l’invito.

Ecco cosa ha svelato l’autrice: “Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mio libro. Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’, lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, credo”

A quanto pare, è vero che i due ex fidanzati non si sono mai più incontrati, come ha ammesso la stessa Teresanna Pugliese durante la puntata nella quale Maria De Filippi ha deciso di ospitarla.

La conduttrice, infatti, le ha chiesto se avesse più avuto a che fare con Monte e con l’altro suo ex, Antonio Passarelli (il corteggiatore che scelse durante il primo percorso). La ragazza, 33 anni oggi, ha affermato di non aver più visto né sentito nessuno dei due e le va bene così: “Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata. Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito“