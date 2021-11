Marra fa un riferimento a Fedez in un pezzo del suo nuovo album e la risposta di quest’ultimo in merito non si fa affatto attendere.

E’ di nuovo polemica tra il rapper Marracash e il suo “collega” Fedez. La miccia si è accesa in seguito ad una frase presente nella traccia “Pagliaccio“, appartenente al nuovo album di Marra intitolato “Noi, loro, gli altri” e che pare faccia un esplicito riferimento al marito di Chiara Ferragni.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La frase reciterebbe così: “Se vi chiudono tutti in una stanza a fare i paranza. Bro, ce n’è abbastanza per fare la nuova stagione di LOL“. Il riferimento allo show di Federico è decisamente esplicito, dunque non sono parsi dubbi in merito alla possibilità di un riferimento al rapper.

Inoltre Marracash, in un’intervista al Corriere, ha riservato dure parole al suo collega. Blogtivù le riporta: “Io e Fedez abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato”.

Per questo motivo, la risposta di Fedez non ha tardato ad arrivare, tirando in ballo anche la ormai ex fidanzata del rivale, la cantante Elodie: “Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una cosa così. Non conosci le storie dei membri della famiglia, ma non è questa la cosa che mi stranisce del tuo discorso. Spesso io e Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie ed ho sempre apprezzato quello che ha fatto. (…)Trovo divertente la frase “parlo di galera, perché conosco chi ci è stato”, che è come dire “ti sistemo io l’impianto elettrico perché mio zio è elettricista. Trovo molto pericoloso dire “Elodie può parlare di gay perché lo sono alcuni membri della sua famiglia”. Perché sarebbe come dire “per le discriminazioni razziali si possono battere solo i neri e i loro parenti”.

Che ne pensate di questa faccenda?