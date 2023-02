Quante banche italiane sono sparse per tutto lo Stivale? Ecco l’elenco: da Intesa Sanpaolo alla Cassa di Trento, passando per Banca Aletti.

Dalla rinomata Intesa Sanpaolo alla altrettanto famosa Banca Nazionale del Lavoro, passando per le meno conosciute Banca Aletti e Cassa di Risparmio di Fermo: gli istituti sparsi sul suolo italiano sono diversi. Ecco l’elenco delle banche italiane maggiormente diffuse nello Stivale e il numero delle relative succursali.

Elenco delle banche italiane: quali e quante sono?

In Italia ci sono diverse banche, alcune delle quali sono presenti con filiali sparse in ogni angolo del Paese. Mentre un tempo quasi tutte avevano gli uffici e gli sportelli aperti quotidianamente al pubblico, dopo il Covid le cose sono cambiate. Alcuni istituti sono aperti solo al mattino e accolgono gli utenti soltanto dietro appuntamento, mentre altri hanno chiuso i battenti preferendo mantenere aperti solo le filiali delle città che registrano maggiori movimenti. Di seguito, l’elenco delle banche italiane con il relativo numero di succursali:

Intesa Sanpaolo – 3.010

Unicredit – 2.312

BPER Banca – 1.617

Banco Bpm – 1.470

Banca Monte dei Paschi di Siena – 1.362

Crédit Agricole Italia – 1.136

Banca Nazionale del Lavoro – 673

Banca Popolare di Sondrio – 484

Credito Emiliano – 445

Banco di Sardegna – 308

Banca Sella – 286

Deutsche Bank – 277

Banco di Desio e della Brianza – 232

Banca Popolare di Bari – 226

Cassa di Risparmio di Asti – 210

BCC di Roma – 187

Compass Banca – 178

Banca Popolare dell’Alto Adige – 168

Intesa Sanpaolo Private Banking – 148

Banca Popolare di Puglia e Basilicata – 118

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – 115

Chebanca – 107

Cassa di Risparmio di Bolzano – Sudtiroler Sparkasse – 106

Banca Popolare Pugliese – 101

Emil Banca – Credito Cooperativo – 98

La Cassa di Ravenna – 88

Banca Agricola Popolare di Ragusa – 83

Findomestic Banca – 83

Banca Valsabbina – 75

Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese – 75

Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Cooperativa – 73

BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese – 73

Banca di Credito Popolare – 68

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – 66

BCC di Milano – 66

Banca di Cividale – 64

Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – 64

BCC di Brescia – 62

Cassa di Risparmio di Volterra – 61

Cassa Padana BCC – 60

Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo e Società Cooperativa – 58

BCC Pordenonese e Monsile – 58

Cassa di Risparmio di Fermo – 57

Banca di Piacenza – 54

BCC di Verona e Vicenza – Credito Cooperativo – 54

IBL Istituto Bancario del Lavoro – 54

Blu Banca – 53

Banca Aletti – 52

Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo – 50

Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina – BCC – 49

Le banche appena elencate sono quelle maggiormente diffuse sul territorio italiano alla data del 2 febbraio 2023.

Come scegliere la banca a cui affidare i propri risparmi?

Dopo aver visto la denominazione di ogni banca, è bene vedere come scegliere l’istituto a cui affidare i propri risparmi. Lista alla mano, la prima cosa da fare è capire quale società opera nella vostra città. Anche se ormai si fa tutto online, avere accesso ad una filiale per un contatto diretto con un addetto ai lavori è fondamentale, specialmente quando si parla di soldi. A questo punto, potete selezionare tra i vari nomi quelli che vi fanno la migliore offerta. Valutate le spese che vi chiedono per la gestione del conto corrente, le commissioni sui pagamenti e sul bancomat o sulle carte di credito, i fuori conto e via dicendo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG