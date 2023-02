Chiattillo è un termine napoletano che viene usato non solo in Campania, ma anche nel resto dell’Italia.

Il termine chiattillo è molto utilizzato nella Regione Campania in quanto si tratta di un’espressione napoletana. La parola ha un significato preciso che non in tutta Italia è conosciuto, per questo vogliamo spiegarvelo di seguito. In particolare è diventata ancora più conosciuta grazie al successo di Mare Fuori. uno dei personaggi, Filippo, viene chiamato dai compagni di cella proprio Chiattillo. Particolarmente interessante è anche l’origine del termine: scopriamola insieme.

Origini : è un termine usato nel dialetto della Regione Campania (specificatamente napoletano)

: è un termine usato nel dialetto della Regione Campania (specificatamente napoletano) Quando si usa : nel quotidiano, per indicare una categoria di giovani che ostentano senza pudore il proprio benessere economico.

: nel quotidiano, per indicare una categoria di giovani che ostentano senza pudore il proprio benessere economico. Lingua : napoletano.

: napoletano. Diffusione: Italia.

Il significato di chiattillo

Uomo ricco

Chiattillo è un termine usato per indicare un ragazzo o una ragazza che veste capi d’abbigliamento firmati e assume atteggiamenti altezzosi. L’espressione viene usata in genere per indicare giovani pieni di sé che si comportano da persona altolocata anche se non appartengono a una classe sociale abbiente. A volte, comunque, si usa anche in riferimento a persone che sono figli di persone con molti soldi.

Molto interessante è l’origine della parola campana. Pare infatti che in origine si riferisse alle piattole, terribili parassiti che infestano il pube umano. La loro forma schiacciata e piatta ha portato a chiamare questi insetti “chiattill’” in napoletano.

Proprio come le piattole, anche i chiattilli sono dei parassiti secondo la saggezza popolare campana. Questi infatti si limitano a spendere il patrimonio familiare e non producono ricchezza.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il significato di questa parola napoletana:

“Pensi di smetterla di fare il chiattillo oppure hai intenzione di continuare? Perché a me questo modo di fare non piace per nulle”.

“Certo che il venerdì sera il lungomare è sempre pieno di chiattilli che vanno in giro in gruppo”.

“Mi stupisce che i figli di Gigi D’Alessio non siano tutti dei chiattilli”.

