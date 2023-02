I creatori di Instagram hanno dato vita ad Artifact, un nuovo social dedicato ai testi.

Il mondo dei social è sempre in costante evoluzione. Ne sono una prova i tanti aggiornamenti che escono spesso per WhatsApp, per Instagram e per altri social.

Ovviamente, c’è sempre spazio anche per le novità. E tra queste c’è Artifact, un nuovo social che funziona come TikTok ma che riguarderà solo i testi. Scopriamo, più nel dettaglio, come funziona.

Artifact: come funziona il nuovo social per testi

Come già accennato, questo nuovo social funzionerà all’incirca come TikTok, ovvero proponendo i contenuti in sequenza e a prescindere da chi seguono gli utenti. A differenza del primo social, però, questo non proporrà video ma testi e, più nello specifico, articoli.

donna con smartphone

Questi saranno accuratamente selezionati e appariranno a chi usa il social basandosi su un algoritmo che andrà affinandosi con l’utilizzo, portando a contenuti sempre più in linea con i gusto degli utenti. Il tutto, si baserà su Transformer, un sistema creato da Google nel 2017 e che consente ai sistemi informatici di comprendere i testi grazie ad una serie di imput. Stesso software impiegato anche per ChatGpt. L’intelligenza artificiale, quindi, farà parte integrante del nuovo social, consentendo così una navigazione sempre più fruibile e personalizzata.

Come usare il nuovo social

Al momento, Artifact è rivolto ad un pubblico davvero limitato. Inoltre non sarà possibile postare contenuti di testo personalizzati a meno che questi non siano estratti da articoli presenti sul web.

Gli utenti potranno comunque commentare e condividere i testi che più gli piacciono con gli amici.

Le fonti, inoltre saranno attendibili e prese da fonti considerate affidabili.

Lo scopo finale è infatti quello di fornire agli utenti dei contenuti che oltre ad essere altamente personalizzarti risultino anche affidabili e, sopratutto, veritieri.

Un social che pur puntando sui testi e quindi in qualche modo un po’ al passato, sembra farlo con uno sguardo più che mai rivolto al futuro. Ovviamente, per capire se si tratta di un progetto destinato al successo, bisognerà attendere che il social ampli il suo bacino d’utenza. In questo modo sarà possibile capire se l’idea di diffondere solo testi è stata o meno una scelta vincente.

