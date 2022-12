Su WhatsApp arriva la possibilità di annullare la cancellazione di un messaggio. Ecco come funziona.

Chi è pratico di WhatsApp, avrà vissuto almeno una volta l’ansia legata alla cancellazione di uno o più messaggi. Fino ad oggi, infatti, esistevano solo due modalità per farlo ed entrambe erano irreversibili. Ecco, quindi, che optando per errore su “cancella solo per me” si correva il rischio di lasciare il messaggio visibile a tutti gli altri.

Allo stesso tempo, può capitare di cancellare un dato messaggio salvo pentirsene subito dopo. Entrambe situazioni che è possibile risolvere grazie ad una nuova funzione che consente di annullare la cancellazione dei messaggi., in caso di ripensamenti.

Come funzionerà la nuova funzione di WhatsApp

La futura novità sull’annullamento dei messaggi arriva dal responsabile di WhatsApp Will Cathcart. Con un tweet, il responsabile ha infatti mostrato alcune immagini che descrivono la nuova funzione.

ragazza smartphone

In pratica, quando si fa cancella per me, ci sarà una finestrella che informa della cancellazione e dall’altra parte, sarà possibile cliccare sul pulsante annulla. Il tutto per un’operazione che durerà in tutto cinque secondi, dopo i quali non si potrà più tornare indietro.

Il tempo, quindi, strettamente necessario ad un ripensamento e a porre rimedio ad eventuali errori di calcolo. Al momento, quest’opzione è valida solo se si cancella un messa o un’immagine per se stessi. In futuro, però, si potrebbe arrivare anche alla possibilità di rivedere la cancellazione di un messaggio per tutti. Cosa che sicuramente molti utenti sperano già da tempo. Così come si spera da sempre di far sparire quella notifica che informa gli utenti della cancellazione di un messaggio.

Come arriverà la nuova funzione di WhatsApp

Come spesso avviene quando si tratta di aggiornamenti e nuove funzioni previste nei social e nelle app di messaggistica, la nuova funzione (come avvenuto anche per quella delle reazioni ai messaggi)sarà introdotta in modo graduale.

Inoltre, pur apparendo come opzione, non è detto che sia immediatamente attuabile. Gli utenti, quindi, dovranno essere molto pazienti e attendere il loro turno. Quel che è certo è che i messaggi cancellati potranno finalmente essere annullati e garantire qualche certezza in più e qualche brutta figura in meno.

