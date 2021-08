Elena Morali si è sfogata via social per la scomparsa della sua adorata cagnolina e si è sfogata contro la veterinaria.

Elena Morali è rientrata in tutta fretta da Zante (dove era in vacanza col fidanzato, Luigi Favoloso) per via di un malore improvviso della sua amica a quattro zampe. Purtroppo le condizioni del cane della showgirl sarebbero rapidamente peggiorate e infatti l’animale è scomparso poco prima che lei riuscisse a stare al suo fianco negli ultimi istanti di vita.

Sui social la showgirl ha espresso tutto il suo dolore per la morte della sua cagnolina e si è sfogata contro la veterinaria che l’avrebbe visitata poche ore prima. “Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all’altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di merda che ha portato ritardo”, si legge nelle storie della showgirl, che ha aggiunto: “Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene”.

Elena Morali in lutto: le accuse contro la veterinaria

Elena Morali è distrutta dal dolore per la tragica e improvvisa scomparsa della sua amica a 4 zampe. Sui social la showgirl ha scritto una serie di stories in cui ha espresso tutto il suo dolore e a seguire si è sfogata contro la veterinaria che, a suo dire, avrebbe rispedito a casa la sua cagnolina senza attendere che le cure facessero finalmente effetto.

“È come perdere una figlia, una sorella, è qualcosa che non riesco a metabolizzare. Sapevo che nella vita sarebbe arrivato questo giorno, ma speravo che tu avessi ancora qualche anno davanti (…) Non riesco a capacitarmi del fatto che stavi così bene quando sono partita qualche giorno fa, non riesco a capacitarmi di averti salutata in video chiamata. Non riesco davvero ad immaginarmi una vita senza di te dopo 13 anni”, ha scritto tramite social la showgirl.

L’amore di Luigi Mario Favoloso

Al momento della scomparsa del suo adorato cane Elena Morali si trovava in vacanza a Zante con il fidanzato, Luigi Mario Favoloso, che attraverso i social ha cercato di esprimerle la sua vicinanza durante questo momento particolarmente difficile. I due hanno vissuto un momento di crisi nel 2020 durante il quale si erano detti addio, mentre oggi sono tornati insieme più felici ed uniti che mai.

