Sul social la showgirl romana pubblica un tweet con una frase sibillina, forse diretto all’ex gieffina

Si sa che Stefania Orlando non le manda mai a dire. Stavolta su Twitter la soubrette e cantante romana ha voluto pubblicare un messaggio velenoso, i più dicono diretto a Selvaggia Roma. “Fai parlare di te perché sei te”, ha scritto la Orlando, ricevendo moltissimi commenti in suo sostegno nel giro di poco tempo.

“Fai parlare di te perché sei te”, un’impresa, per alcuni, assai difficile negli ultimi tempi! #ogniriferimentononècasuale — Stefania Orlando (@stefyorlando) August 8, 2021

Selvaggia Roma, ex gieffina, nei giorni passati aveva accusato Francesco Oppini di aver sfruttato Tommaso Zorzi per ottenere visibilità. Su Instagram ha così infatti scritto: “Ma cosa sono queste affermazioni omofobe? Ma come mai nella Casa non le facevi mai? Anzi no, aspetta… giustamente… perché là non ti conveniva.“

Che il messaggio di Stefania Orlando fosse un sostegno diretto ad Oppini e un attacco a Selvaggia Roma? Al momento non è dato saperlo, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni la questione si chiarirà ulteriormente. Restiamo in attesa.