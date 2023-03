Elena Di Cioccio ha svelato alcuni retroscena sulla sua infanzia e sul suo rapporto con i genitori. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro.

La conduttrice e attrice Elena Di Cioccio non ha fatto segreto di aver attraversato molti momenti difficili nella sua vita e tra questi vi sarebbero stati senza dubbio la scomparsa di suo fratello, il suicidio di sua madre e la separazione dei suoi genitori (avvenuta quando lei aveva 6 anni). Scopriamo cosa c’è da sapere sui genitori del volto tv e sulla loro storia, passando per alcune curiosità.

Elena di Cioccio

Elena Di Cioccio, i genitori: la carriera

I genitori della conduttrice Elena Di Cioccio sono il batterista Franz Di Cioccio (all’anagrafe Renzo Di Cioccio), storico fondatore della Premiata Forneria Marconi, e Anita Ferrari (nata il 5 agosto 1949 sotto il segno zodiacale del Leone), casalinga.

Il padre della conduttrice è nato a Pratola Peligna, in Abruzzo, il 21 gennaio 1946 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario). Si è trasferito giovanissimo a Milano per seguire la sua passione di musicista e ha collaborato con La Nuova Equipe 84 e con numerosi artisti famosi del panorama italiano. È considerato uno dei più bravi batteristi italiani e nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Non si sa molto della carriera di Anita Ferrari, ma la figlia Elena ha confessato alcuni retroscena sul loro importante legame e sulla scomparsa della donna, avvenuta in maniera drammatica nel 2016.

Elena Di Cioccio, i genitori: la vita privata

Elena Di Cioccio ha una sorella, Cinzia, e lei stessa ha confessato che avrebbero trascorso gran parte della loro infanzia a casa dei nonni a seguito della separazione dei loro genitori. “Era la fine degli anni ’70, nessuno sapeva esattamente cosa fosse un divorzio e i figli dei divorziati: è stata un’infanzia difficile”, ha confessato a Vanity Fair la conduttrice. Elena Di Cioccio ha anche confessato quanto l’abbia segnata il suicidio di sua madre, avvenuto nel 2016.

“Il lutto di una madre è sempre devastante, comunque muoia. Nel mio caso lei era la mia unica figura genitoriale. Era depressa e io le avevo anche confessato i miei timori di essere trascinata giù con lei: mi aveva salutata, aveva capito”. La conduttrice ha confessato che tra i drammi da lei attraversati durante la sua vita vi sarebbe stato anche quello legato alla scomparsa di suo fratello (di cui non si conosce il nome), morto soffocato a 3 anni d’età.

Dopo la separazione da Anita Ferrari, Franz Di Cioccio si è legato alla regista Iaia De Capitani, manager della PFM. Non è dato sapere dove il batterista abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio. La figlia Elena Di Cioccio ha ammesso – in un’intervista a Vanity Fair – di aver avuto un rapporto altalenante con il genitore. “Su mio padre non ho molto da dire, a parte che ognuno ha le sue priorità”, ha confessato la conduttrice.

Elena Di Cioccio, i genitori: le curiosità

– Elena Di Cioccio ha dichiarato che all’epoca del loro matrimonio i suoi genitori sarebbero stati “due figli dei fiori”.

– Attraverso i social Elena Di Cioccio ha dedicato spesso i suoi messaggi alla madre scomparsa.

– Elena Di Cioccio ha confessato di aver superato la dipendenza da cocaina grazie a una frase di sua madre. “A un matrimonio sono uscita dal bagno e me la sono trovata davanti: tu che sei su di giri non ti accorgi ma da fuori si vede tutto benissimo. Lei mi ha detto solo: no, anche tu no. Era così spaventata, addolorata e impotente che mi è passata attraverso”, ha confessato a Vanity Fair.

– Franz Di Cioccio è solito condivide dettagli e retroscena legati alla sua carriera attraverso il suo canale Instagram.

Riproduzione riservata © 2023 - DG