La fondazione Guido Carli ha lanciato un appello affinché l’educazione alimentare diventi materia di studio.

L’educazione alimentare dovrebbe diventare una materia scolastica, questa è la richiesta avanzata dalla Fondazione Guido Carli al governo. L’appello è che venga introdotta come materia di studio sia nelle scuole dell’obbligo che fino all’università stessa. L’obiettivo, infatti, è quello di contrastare sia i disturbi dell’alimentazione, in continuo aumento e in peggioramento anche per via della pandemia. Ma anche per cercare di ridurre un altro problema dilagante vale a dire la questione degli sprechi alimentari.

L’appello della fondazione Guido Carli

Secondo la fondazione inserire l’educazione alimentare tra le materie di studio potrebbe aiutare fin da piccoli ad apprendere le basi per un’alimentazione corretta. In questo modo la speranza è quella di riuscire a contrastare i disturbi legati all’alimentazione come l’anoressia e la bulimia. Ma la richiesta non si basa solo sul cercare di frenare queste disfunzioni alimentari con cui sempre più genitori si ritrovano ad avere a che fare.

Bambino fa merenda

Bisogna, infatti, tenere anche in considerazione l’impatto che ha il cibo sulla società stessa. Soprattutto in un momento di crisi come questo, l’alimentazione è sempre più un elemento che acuisce la disuguaglianza tra la popolazione. Come evidenziato dalla presidente della fondazione, Romana Liuzzo, “ci sono 2 milioni di famiglie in grossa difficoltà, costrette a ricorrere alla carità per mangiare ed un 30% di differenza tra il Nord e il Sud quanto a possibilità di spesa”.

Quanto si spende in Italia per le spese alimentari?

E qual è, invece, la spesa media riguardo al cibo, in Italia circa il 24% in rapporto al Prodotto interno lordo, viene speso per il cibo. Queste uscite sono superate solo da quelle per la casa, che ammontano, invece, al 34%. Spendiamo di più per il cibo che per altre uscite come l’abbigliamento (circa l’11%) o le spese per i trasporti (10%).

Un tema quello dell’alimentazione e del rapporto con il cibo che sta molto a cuore della fondazione. Non a caso ci sarà una lectio magistralis di Oscar Farinetti il 25 febbraio all’Università Luiss-Guido Carlo. Il tema sarà “Cibo, la sublime ossessione. L’alimentazione e le sue derive tra piacere e necessità”.

