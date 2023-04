Il 20 aprile 2023 ci sarà l’eclissi solare ibrida, evento spettacolare che si verifica ogni 10 anni: ecco come vederla, anche in streaming.

Quanti amano gli eventi astronomici, ma anche i semplici curiosi, non stanno più nella pelle: il 20 aprile 2023 ci sarà la prima eclissi dell’anno, ma non si tratta di un fenomeno qualsiasi. Si verificherà, infatti, l’eclissi solare ibrida, che avviene ogni 10 anni circa: ecco come vederla.

Eclissi solare ibrida del 20 aprile 2023: come vederla?

L’eclissi solare ibrida è un fenomeno spettacolare, che si verifica ogni dieci anni circa. E’ anche per questo che tantissime persone sperano di non farsi scappare quella che andrà in scena il 20 aprile 2023. Prima di scoprire come vederla, è bene dare uno sguardo al motivo per cui viene considerata un evento più unico che raro. L’eclissi solare ibrida combina tre tipologie di eclissi solari: parziale, anulare e totale.

Nel corso dell’eclissi parziale, il passaggio della Luna oscura soltanto uno spicchio del sole, mentre in quella anulare il nostro satellite oscura completamente il disco solare. Infine, nell’eclissi totale, il sole viene totalmente eclissato. L’eclissi solare ibrida si verifica quando il fenomeno cambia da anulare a totale e poi torna indietro.

L’appuntamento 2023 con l’eclissi solare ibrida è fissato per le prime luci dell’alba di giovedì 20 aprile. Alle ore 3:34, ora italiana, inizierà lo spettacolare fenomeno, che andrà avanti per circa 199 minuti. L’eclissi totale si raggiungerà intorno alle 4:37, mentre il punto massimo è atteso per le 6:16. Infine, alle ore 8:59 dovrebbe volgere al termine. Purtroppo, l’evento sarà visibile soltanto in Australia, Repubblica Democratica di Timor Est, Indonesia, Indie orientali, Filippine e Nuova Zelanda.

Come vedere in streaming l’eclissi solare ibrida

Quanti non hanno la fortuna di vivere nelle località citate poco sopra, potranno comunque assistere all’eclissi solare ibrida del 20 aprile 2023 in streaming. Il sito Timeanddate, in collaborazione con il Perth Observatory, trasmetterà l’intero fenomeno. Si stima che l’evento verrà gustato dal vivo soltanto dallo 0,04% della popolazione mondiale, ovvero 375mila persone circa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG