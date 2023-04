Perché Camilla si farà chiamare regina e non regina consorte? Si tratta di una disposizione specifica data da Buckingham Palace.

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, Camilla si farà chiamare regina e non regina consorte. Perché è stata presa questa decisione? Secondo i beninformati, si tratta di una disposizione data direttamente dai vertici di Buckingham Palace, forse voluta dalla stessa Elisabetta II prima della sua morte.

Perché Camilla si farà chiamare regina e non regina consorte?

Sabato 6 maggio 2023 andrà in scena presso l’abbazia di Westminster di Londra l’incoronazione di Re Carlo III. Dopo la cerimonia, la moglie Camilla Parker Bowles diventerà regina consorte. Eppure, la donna non si farà chiamare così ma semplicemente regina. Così come accaduto ai tempi al principe Filippo, che ottenne il titolo solo perché marito della Regina Elisabetta, anche lei avrebbe dovuto avere la stessa denominazione. L’inversione di marcia è stata voluta da Buckingham Palace per un motivo ben preciso.

Una fonte, ascoltata dalla rivista Marie Claire, ha dichiarato: “A Palazzo si ritiene che ‘regina consorte’ sia troppo ingombrante e che potrebbe essere più semplice per Camilla essere conosciuta solo come ‘regina’ quando sarà il momento giusto“. Questo significa che la moglie di Re Carlo III diventerà per tutti la Regina e che l’aggiunta consorte, almeno per il momento, è stata eliminata.

Elisabetta II: è stata lei a ‘sponsorizzare’ Camilla?

Stando a quanto sostengono alcuni esperti reali, il fatto che Camilla si farà chiamare regina e non regina consorte non sconvolgerà troppo i sudditi. Il merito sarebbe del lavoro fatto da Elisabetta II negli ultimi anni. La sovrana, in occasione del 70esimo anniversario del suo regno, aveva fatto una richiesta specifica alla popolazione: “Quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che mi avete dato; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG