eBay, il celebre servizio dedicato alla compravendita, ha compiuto un quarto di secolo: ecco quali sono gli oggetti più costosi venduti nella piattaforma.

Sono passati 25 anni da quando Pierre Omidyar, divenuto miliardario all’età di 31 anni, fondò eBay. Durante questo quarto di secolo, non sono mancati alcuni prodotti, spesso particolari, venduti a prezzi molto alti.

Il primo oggetto venduto, secondo una leggenda, è stato un puntatore laser difettoso al costo di 14,83 dollari. Da quel piccolo, ma visionario, progetto nacque un vero e proprio impero che cambiò per sempre il commercio online. Ecco alcuni tra gli oggetti più costosi venduti su eBay.

La lista degli oggetti più costosi venduti su eBay

La maggior parte dei consumatori si affida a eBay per risparmiare, acquistando prodotti nuovi o usati. Tuttavia, alcuni utenti hanno speso un bel gruzzoletto per accaparrarsi dei prodotti, servizi o esperienze di certo singolari.

Una carta per il pagamento e un PC

Ad esempio, durante l’asta annuale per Glide (l’associazione benefica che si occupa dei senzatetto in USA) una persona ha acquistato un posto durante una cena con il filantropo Warren Buffett per 4,5 milioni di dollari. Nel 2007, invece, un fortunato compratore ha trovato la città di Albert (Texas) tra le pagine di eBay. Un’occasione imperdibile, considerando anche il prezzo di 2,5 milioni di dollari. Il venditore è un agente immobiliare che aveva precedentemente comprato questa località per utilizzarla come luogo di vacanza.

Sono stati necessari 577 mila dollari per convincere un venditore a cedere la mazza da baseball appartenuta a Shoeless Joe Jackson, uno degli otto giocatori professionisti di baseball squalificati a vita a causa dello scandalo dei Black Sox. Un appassionato di musica ha invece pagato il pianoforte di Elvis Presley, icona culturale del XX secolo, 375 mila dollari.

Elvis Presley

Non è di certo finita qui: nel celebre store online, in cui anche Morgan ha deciso di mettere all’asta il testo rivisto della canzone portata a Sanremo insieme a Bugo, è stato anche venduto un camper Newmar King Aire (280 mila dollari), un Gulfstream II (4,9 milioni di dollari), l’elicottero Robinson R-44 Raven II (325 mila dollari), una casa bunker (2,1 milioni di dollari) e, in conclusione, un lussuoso yatch da 168 milioni di dollari.

eBay, la storia

Nato nel 1995 in un sito web personale, eBay è oggi una tra le più famose piattaforme online che consentono ai propri utenti di vendere e comprare oggetti. Sia i privati che le aziende, attratte dai numerosi possibili acquirenti, utilizzano il sito web. Nel 2017, il fatturato era pari a 25,07 miliardi di dollari.