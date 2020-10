Ballo Ballo e Un anno con Godot sono le due commedie che, rispettivamente, apriranno e chiuderanno il Torino Film Festival 2020.

Il mondo del cinema, ma più in generale quello dello spettacolo, hanno risentito particolarmente del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per il diffondersi del Coronavirus. Ora però anche questo settore sta cercando di tornare alla normalità, è così che si rivedono anche le tradizioni kermesse italiane e straniere. Da venerdì 20 a sabato 28 novembre andrà in scena la 38a edizione del Torino Film Festival: gli organizzatori quest’anno hanno scelto di aprire e di chiudere la manifestazione con due commedie.

Torino Film Festival 2020, il programma: i film d’apertura e di chiusura

Venerdì 20 novembre verrà proiettato Ballo Ballo, una commedia musicale diretta dal regista uruguaiano Nacho Alvarez, all’esordio con un lungometraggio. Si tratta comunque di una produzione italiana e trae ispirazione dall’omonima canzone di Raffaella Carrà.

A chiudere il Torino Film Festival, sabato 28 novembre, sarà invece Un anno con Godot, diretta dal regista francese Emmanuel Courcol. Il protagonista della pellicola è un attore di teatro che, per mettere da parte soldi, accetta di tenere un seminario in carcere.

Torino Film Festival 2020: la presentazione

“Sono molto fiero di avere due film europei in anteprima internazionale che si rivolgono al grande pubblico. Sono certo che saranno in grado di dare un importante slancio al rapporto tra spettatori e sale, grazie alle molteplici chiavi di lettura” ha spiegato il direttore del Torino Film Festival, Stefano Francia di Celle, parlando della scelta di Ballo Ballo e Un anno con Godot come apertura e chiusura della manifestazione.

“I film sono legati a due icone molto accoglienti, Raffaella Carrà e Kad Merad: entrambi portano messaggi di inclusione sociale, positività e amore per l’arte, sottolineando l’incrocio di culture, da sempre un tema caro al TFF” ha poi aggiunto.

