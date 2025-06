Dritto e Rovescio, le anticipazioni del 5 giugno su Rete4: ospiti del programma di Paolo Del Debbio

Anticipazioni e ospiti della puntata di giovedì 5 giugno di Dritto e Rovescio su Rete4, condotta da Paolo Del Debbio.

Giovedì 5 giugno 2025 torna su Rete4 l’appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, che andrà in onda in prima serata. La nuova puntata si preannuncia ricca di spunti e approfondimenti politici e scenari internazionali sempre più complessi.

Al centro della serata ci sarà un'intervista esclusiva a Pier Luigi Bersani, insieme a un confronto sulle principali questioni di politica interna ed estera. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Dritto e Rovescio: Pier Luigi Bersani ospite della prima serata di Rete4

L’ospite di punta della serata sarà Pier Luigi Bersani, che si confronterà con Paolo Del Debbio su temi centrali per il presente e il futuro dell’Italia. L’ex leader politico porterà la sua esperienza e il suo punto di vista su una politica italiana attraversata da sfide e cambiamenti continui. In un contesto caratterizzato da forti tensioni interne, all’interno della puntata di giovedì 5 giugno 2025, verrà dato anche spazio ai conflitti in corso tra Russia e Ucraina e tra Israele e Hamas.

Il decreto Sicurezza e gli altri ospiti in studio

Tra i temi più caldi che verranno trattati nella puntata c’è anche il decreto Sicurezza, recentemente convertito in legge dal Senato. Dopo il via libera ottenuto alla Camera lo scorso 29 maggio, il governo ha deciso di porre la questione di fiducia. Incassando l’approvazione definitiva con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione.

Il provvedimento ha acceso un intenso dibattito, suscitando forti critiche da parte di diverse forze parlamentari e realtà civiche. Durante la puntata, Dritto e Rovescio dedicherà ampio spazio al confronto tra posizioni differenti, offrendo un’analisi approfondita su un tema che continua a dividere l’opinione pubblica italiana.