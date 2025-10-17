Dove vive Angelina Mango, la casa della cantante tra colore e semplicità

Angelina Mango ha scelto di vivere in un appartamento intimo e accogliente che funge da rifugio dove rilassarsi lontana dai riflettori.

Dopo mesi di silenzio e lontananza dai riflettori, Angelina Mango è tornata a mostrarsi sui social, svelando piccoli frammenti della sua nuova vita. Tra un video in studio di registrazione e qualche scatto domestico, la vincitrice di Sanremo ha regalato ai fan un assaggio del suo rifugio più intimo: un appartamento luminoso, colorato e senza eccessi, che rispecchia perfettamente la sua personalità autentica e l’equilibrio ritrovato dopo un periodo di pausa.

Una carriera in ascesa e il bisogno di equilibrio

Angelina Mango, artista dal talento autentico e dalla voce intensa, è riuscita a conquistare il pubblico italiano dopo un percorso non privo di ostacoli.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, la giovane cantante ha dovuto superare il peso di un cognome importante prima di affermarsi per la sua unicità.

La svolta è arrivata con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha mostrato la sua personalità e la sua forza interpretativa. Da quel momento, infatti, la sua carriera è decollata: la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision hanno consolidato la sua immagine di artista completa ed originale.

Negli ultimi mesi, però, Angelina ha deciso di rallentare. Dopo un periodo intenso di tournée, registrazioni e di apparizioni pubbliche, la cantante ha scelto di prendersi una pausa per tutelare la propria salute fisica e mentale.

Per un periodo ha limitato le interazioni sui social, spiegando poi di aver riscoperto la bellezza della quotidianità lontano dalla ribalta. Ha anche dichiarato di essere tornata all’università, pur mantenendo la musica come centro della sua vita.

Dove vive Angelina Mango: uno sguardo alla sua casa

La casa di Angelina Mango si trova a Milano, nella zona dei Navigli, quartiere che da sempre ospita artisti, creativi e giovani professionisti.

È qui che la cantante vive con il fidanzato Antonio Cirigliano, in un appartamento che riflette pienamente il suo spirito libero e vivace. L’abitazione, situata in un condominio di ventiquattro appartamenti, è modesta ma curata nei dettagli: pareti color crema, quadri moderni e un grande specchio all’ingresso.

La zona living, semplice e funzionale, è arricchita da piante che Angelina coltiva personalmente. La cucina, bianca e compatta, è dotata di tutto il necessario per i momenti di relax, condivisi con il suo inseparabile barboncino.