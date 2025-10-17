Guerra mondiale alle porte: le 5 app che potrebbero salvarti la vita

Quali sono le app da avere sul telefono in caso di guerra mondiale? Ne abbiamo selezionate 5, a nostro parere fondamentali.

Lo smartphone è ormai diventato un terzo arto, ma ha anche i suoi lati positivi. Tralasciando l’abuso che molti ne fanno, dimenticando la vita reale e dando precedenza all’universo virtuale, in situazioni di emergenza il cellulare può fare la differenza. Vediamo quali sono le 5 app da avere sul telefono in caso di guerra.

Le 5 app da avere sul telefono in caso di guerra mondiale

Gli ultimi avvenimenti ci hanno insegnato che la guerra non è appannaggio dei libri di storia. Considerando che l’essere umano raramente impara dai suoi errori, conviene essere lungimiranti così da non farsi trovare impreparati. In caso di conflitto mondiale, il telefono può rivelarsi estremamente prezioso perché si possono scaricare app ‘salvavita’. Tra l’altro, parliamo di applicazioni che possono risultare utili in altre situazioni di emergenza.

La prima app da scaricare è 112 Where ARE U (Android e iOS), che consente di effettuare una chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della centrale unica di risposta dei dati relativi alla localizzazione, ricavati dal sistema di posizionamento Gps dello smartphone. Anche se non si è in condizioni di parlare, permette di selezione il tipo di soccorso di cui si ha bisogno e l’operatore riceverà tutte le informazioni necessarie.

Molto utile è anche Primo Soccorso (Android e iOS), applicazione della Croce Rossa che dà accesso a tutte le informazioni necessarie per gestire i malesseri più comuni. Le spiegazioni sono molto semplici, spesso anche con video, per cui è possibile comprenderle anche in situazioni di forte agitazione. Inoltre, è collegata con il 112 e permette di chiedere aiuto in qualsiasi momento.

Tra comunicazioni e sopravvivenza: le app necessarie

In caso di guerra potrebbe risultare molto utile un’app dedicata alla sopravvivenza come Survival Manual (Android e iOS). L’applicazione dà suggerimenti su come trovare riparo, cibo, acqua, oppure accendere un fuoco, effettuare un primo soccorso e altre tecniche di necessarie per sopravvivere quando non si ha un tetto sopra la testa.

Anche se quasi tutti l’hanno già installata nel proprio cellulare, Google Maps è necessaria come non mai perché permette anche di scaricare mappe offline. Infine, non si può sottovalutare l’importanza della comunicazione, quindi bisogna avere applicazioni come Signal o WhatsApp.