Alfonso Signorini apre uno spiraglio sulla sua vita privata, mostrando la sua elegante casa nel cuore di Milano, tra opere d’arte e musica.

Alfonso Signorini, volto storico del Grande Fratello e direttore della rivista Chi, è uno dei personaggi televisivi più riservati del panorama italiano. Nonostante la popolarità, ha sempre protetto la sua sfera privata, concedendo al pubblico solo scorci selezionati della sua vita lontano dalle telecamere. Quel che è certo è che il conduttore vive a Milano, nel centro cittadino, in un quartiere elegante spesso scelto anche da altri volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria. La sua casa è un grande appartamento disposto su due piani, che rispecchia a pieno il suo gusto raffinato e la sua passione per l’arte. Una dimora che potrebbe diventare anche il suo nido d’amore, visto che il conduttore ha annunciato le proprie nozze.

La casa di Alfonso Signorini a Milano

Dalle immagini social emerge un appartamento elegante e ricco di personalità, situato nel pieno centro di Milano. Si tratta di una dimora su due livelli, caratterizzata da un parquet scuro che percorre la maggior parte delle stanze, mentre la cucina, mansardata e luminosa, è caratterizzata da un pavimento in gres chiaro e da arredo moderno.

Il salone rappresenta il cuore della casa: ampi spazi dominati da un grande divano color panna, affiancato da poltrone coordinate con dettagli in legno scuro.

ALFONSO SIGNORINI

Intorno, scaffali colmi di volumi, argenti, fotografie e ricordi personali che raccontano frammenti di vita e di carriera. Tra tele e sculture, il vero protagonista è il pianoforte a coda, nero e lucido, che Signorini ama suonare e che riflette la sua passione per la musica classica.

Accanto agli ambienti dedicati alla convivialità e allo studio, trova spazio anche una palestra privata. Dalle foto, vediamo una cyclette, un tapis roulant e una spalliera svedese, strumenti che permettono al conduttore di mantenersi in forma senza uscire di casa.

Il matrimonio in arrivo

Anche la sua vita privata ha attirato l’attenzione dei media, seppur con estrema discrezione. Dal 2004 Signorini è legato sentimentalmente a Paolo Galimberti, politico e imprenditore, con il quale condivide un rapporto solido e duraturo.

Non è mai stato chiarito se i due convivano stabilmente, poiché il conduttore ha sempre preferito non alimentare indiscrezioni, mantenendo una linea di riservatezza netta rispetto alla propria quotidianità.

Tuttavia, recentemente è stato lo stesso Signorini a rivelare che presto convolerà a nozze con il compagno.