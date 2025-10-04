Se siete dei viaggiatori solitari sarete ben contenti di sapere che sta per arrivare una nave da crociera che ospita soltanto persone “sole”.

Una nave da crociera per viaggiatori solitari, dotata di ogni tipo di comfort e con itinerari alla pari delle altre imbarcazioni: non è un sogno, presto diventerà realtà. L’unico requisito per salire a bordo? Essere una persona “sola”. Niente coppie, gruppi o famiglie, “solo traveler”.

Nasce la nave da crociera per viaggiatori solitari: gli itinerari

Generalmente, i viaggiatori solitari non amano troppo le crociere perché durante vacanze di questo tipo è molto difficile fare nuove conoscenze. Ed è proprio per accontentare anche loro che è nata la prima nave fluviale per “solo traveler”. Si chiama MS George Eliot, misura 110 metri ed è dotata di ogni comfort.

L’imbarcazione è stata studiata nei minimi particolari, al fine di garantire agli ospiti a bordo un viaggio con i fiocchi. I 132 passeggeri che potrà ospitare avranno la possibilità di scegliere tra diversi tipi di camere: dalle stanze deluxe con terrazzino a quelle col balcone alla francese, passando per le suite. Per quanto riguarda la ristorazione, sono previsti un ristorante principale con tavoli all’aperto, un bistrot e un lounge bar panoramico.

Ovviamente, non mancheranno la piscina con il solarium dotato di lettini e un bel campo da golf. Considerando che il varo della MS George Eliot è previsto per il mese di giugno 2027, gli itinerari non sono ancora stati stabiliti tutti. Al momento, sono previsti:

Senna, Parigi e Normandia;

Danubio Blu (Austria, Ungheria e Slovacchia);

Reno, Strasburgo e Heidelberg;

Reno in Svizzera;

Reno e Mosella;

Cuore dell’Europa (Austria, Germania, Ungheria e Slovacchia);

Borgogna, Rodano e Provenza;

Da Budapest al Mar Nero;

Bruges, Fiandre, Amsterdam e campi di tulipani;

Amsterdam, Kinderdijk e campi di tulipani;

Duero, Porto e Salamanca.

Quanto costa la crociera per viaggiatori solitari?

La prima nave da crociera per viaggiatori solitari prevede tre opzioni di vacanza: da cinque, otto o quindici giorni. In base al pacchetto che si sceglie, potrebbero essere compresi: voli o biglietti ferroviari, esperienze come visite guidate nelle città in cui si sosta, tutti i pasti ed eventi vari.

Per quanto riguarda i prezzi, le crociere da otto giorni partono da 2.400 euro, quelle da quindici giorni da 5.600 euro e quelle da cinque da 1.999 euro.