Ecco dove vedere Beverly Hills 90210 in streaming: è una delle serie TV più iconiche a amate degli anni ’90.

Negli anni ’90 una delle serie TV più amate in assoluto era Beverly Hills 90210. I protagonisti erano un gruppo di adolescenti del celebre quartiere di Los Angeles che, nel corso delle varie stagioni, sono stati seguiti nella loro crescita, al college e nel mondo del lavoro. La serie TV ha affrontato i problemi degli adolescenti e ha toccato anche diverse tematiche, dalla sessualità all’alcolico, passando per la dipendenza della droga. Vediamo ora dove vedere Beverly Hills 90210 in streaming e in TV.

Dove vedere Beverly Hills 90210 in streaming e in TV

Le varie puntate di Beverly Hills 90210 in Italia sono state trasmesse da Italia 1 dal 1992 al 2001. Nonostante fosse il canale del druppo Mediaset a trasmette le varie stagioni del celebre teen drama, non è possibile vedere le puntate di Beverly Hills 90210 in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand del gruppo Mediaset.

La piattaforma che detiene i diritti di Beverly Hills 90210 è Amazon Prime Video ma purtroppo non per l’Italia: nel nostro Paese, infatti, gli abbonati a Prime Video non hanno la possibilità di accedere a questo contenuto. E per chi volesse vedere o rivedere Beverly Hills 90210 in streaming non c’è al momento nessuna possibilità.

Può però essere visto su Paramount + il remake della serie TV, intitolato semplicemente 90210 (che è il codice postale di Beverly Hills).

Beverly Hills 90210: il cast della serie TV

I protagonisti principali di Beverly Hills 90210 erano Brandon e Brenda Walsh, intepretati rispettivamente da Jason Priestley e Shannen Doherty. Steve, impersonato da Ian Ziering. E poi ancora Kelly, Andrea, Dylan, David e Donna, interpretati da Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Luke Perry, Brian Austin Green e Tori Spelling.