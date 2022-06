Dove comprare un francobollo? Anche se oggi non vengono più utilizzati come un tempo, i francobolli sono necessari per spedire una lettera.

Un tempo i francobolli erano necessari quasi quanto l’aria: erano l’unico modo per spedire una lettera e tenersi in contatto con gli affetti lontani. Oggi, invece, abbiamo il telefono, le email e perfino le videochiamate, per cui pochissime persone utilizzano le missive che viaggiano via posta. Vediamo comunque dove comprare un francobollo, perché può sempre essere utile.

Dove comprare un francobollo?

L’acquisto dei francobolli dai tabaccai è la strada più veloce per quanti ne hanno bisogno. Un tempo, tutti i rivenditori di tabacchi & Co li avevano, mentre oggi potrebbero tranquillamente esserne sprovvisti. Questa è la prima cosa che dovete avere a mente quando siete alla ricerca di un francobollo. In ogni modo, sappiate che potete tranquillamente acquistarlo negli uffici postali, alcuni dei quali mettono a disposizione anche una distributore che evita le code interminabili dello sportello. Dal mese di luglio del 2016, le poste hanno introdotto nuovi francobolli che, al posto del valore espresso in euro, recano lettere alfabetiche a cui corrisponde la tariffa di affrancatura.

Generalmente, la Posta4, ovvero il classico francobollo, è valida per l’invio di documenti in tutta Italia, a patto che gli stessi non superino i 2 chili di peso. Il francobollo ha un costo di 1,10 euro (B) oppure 2,60 euro (B_50 g), che varia in base al formato della lettera. Dopo la spedizione, la missiva viene consegnata a destinazione entro quattro giorni lavorativi. Talvolta, è bene sottolinearlo, può impiegare molto più tempo oppure non arrivare mai all’indirizzo scritto sulla busta.

Dove comprare francobolli online?

I francobolli possono essere acquistati anche online. Basta collegarsi al sito di Poste Italiane e cliccare prima sulla voce Corrispondenza e spedizioni e poi su Acquistare francobolli e prodotti filatelici. Se, invece, siete alla ricerca di dove si compra un album di francobolli dovete recarvi presso un negozio di filatelia. In alternativa, anche gli shopping online, come Amazon, offrono diversi prodotti a prezzi convenienti. Come già sottolineato, i francobolli di cui abbiamo parlato sono validi solo per le spedizioni che riguardano il suolo italiano. Dove comprare francobolli per l’estero? Presso gli uffici postali, online oppure dall’applicazione, richiedendo il servizio Postapriority Internazionale, disponibile per i documenti fino a 2 chili di peso. Il costo varia in base alla grandezza della lettera e alla zona dove vive il destinatario e parte da un minimo di 2,50 ad un massimo di 34 euro.





Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG