Quali sono le donne più influenti della storia? Facciamo insieme una panoramica sulle figure che hanno cambiato le sorti dell’umanità.

Col passare dei secoli, ci sono state moltissime donne influenti nella nostra storia. Dall’arte alla scienza, molte di loro hanno saputo andar contro alla società machista per poter dar vita alle proprie idee. Tanti momenti storici, artistici o scientifici non avrebbero potuto aver luogo se non ci fossero state queste donne a renderli possibili.

Marie Curie fu la prima a scoprire le sostanze radioattive, mentre la Regina Elisabetta II salì al trono a soli 26 anni… Vediamo insieme 5 tra le più influenti donne del passato e del presente!

Le figure femminili più influenti del passato

• Marie Curie, classe 1867, è stata una fisica e chimica polacca, spesso chiamata “la signora della radioattività”. Il suo amore per la scienza e la ricerca l’hanno portata a scoprire i primi elementi radioattivi, motivo per cui lei, suo marito Pierre e il fisico Henri Becquerel vinsero il premio Nobel per la Fisica nel 1903. Non si fermò qui: fu la prima (e ultima) donna a vincere ben due premi Nobel in due categorie differenti. Nel 1911, infatti, lo vinse per la Chimica dopo aver scoperto radio e polonio.

Marie Curie

Nel corso della prima guerra mondiale, la Curie prestò servizio come radiologa, utilizzando apparecchiature a raggi X portatili che poteva spostare in automobile da un fronte all’altro. A causa degli anni passati a contatto con elementi radioattivi, morì nel 1934 per una forte anemia aplasica.

• Rita Levi Montalcini fu una delle scienziate italiane più famose nel mondo. Nacque nel 1909 ed ereditò l’amore per la scienza dal padre. Fu l’unica donna italiana a vincere un premio Nobel di carattere scientifico, quello per la medicina e la fisiologia. Il suo percorso di studi fu molto travagliato, soprattutto durante la seconda guerra mondiale. La Montalcini, infatti, non potè frequentare l’università a causa delle leggi raziali (era ebrea), ma riuscì lo stesso a sperimentare allestendo un piccolo laboratorio nella sua camera da letto.

Rita Levi Montalcini

Finita la guerra, nel 1947 ottenne una cattedra Washington University di St.Louis, dove fece una scoperta importantissima sia per la sua carriera che per il mondo intero: la proteina fattore di crescita del sistema nervoso. Questo elemento divenne di vitale importanza nella ricerca su malattie come la SLA, alcuni tumori e la sindrome di Alzheimer.

• Frida Kahlo è una famosissima pittrice messicana che divenne simbolo della forza delle donne e del non arrendersi mai. Nacque nel 1907, ma sosteneva fermamente che la sua vera nascita fosse nel 1910, durante la rivoluzione messicana.

Ha avuto una vita travagliata e costellata di malattie: a soli 6 anni, pare, si ammalò di poliomelite, che le atrofizzò una gamba segnando per sempre le sue capacità motorie; un grave incidente nel 1925 la costrinse a letto per mesi, ma nonostante i dolori e la stanchezza Frida non smise di dipingere e di essere ribelle.

Indipendente, creativa e tenace non riesce a sopportare la società convenzionale, ribellandosi spesso alle convenzioni insieme alla sua arte. Uno dei soggetti ricorrenti delle sue opere è proprio lei stessa: dipingeva spesso suoi autoritratti che son rimasti cristallizzati nella storia dell’arte contemporanea, pronti a ricordandoci come era colorata e dinamica, nonostante tutto.

Donne famose del presente

• Appassionata di tecnologia e scienza, Samantha Cristoforetti, classe 1977, è stata la prima donna italiana ad andare nello spazio. Ingegnere Aerospaziale, Samantha ha vissuto tra le stelle per ben 7 mesi facendo brillare gli occhi al mondo scientifico e alle donne di tutto il pianeta.

Samantha Cristoforetti

Nel 2020 ha annunciato il suo addio all’Areonautica militare, ma non ha voluto abbandonare l’Agenzia spaziale Europea. Ovviamente è una grande fan della serie fantascientifica Star Trek, che sia proprio questo ad averla fatta arrivare tra le stelle?

• Nata nel 1926, la regina Elisabetta II ha saputo tener testa a molti uomini politici dall’alto del suo trono. Divenne regina nel 1951, a soli 26 anni, riuscendo a dimostrarsi matura e inattaccabile nonostante la sua giovane età.

REGINA ELISABETTA PRINCIPE FILIPPO

Il suo è uno dei regni più longevi della storia d’Inghilterra, riuscendo a strappare il primato alla Regina Vittoria nel 2015. Nonostante gli scandali, i conflitti mondiali e le mille peripezie che la Royal Family ha affrontato, nei decenni Elisabetta è riuscita a dimostrarsi forte e determinata! Good save the Queen!