Arriva il nuovo podcast targato Samsung. Si chiama Donne Connesse e racconta di donne protagoniste del mondo digitale.

Che il mondo dei podcast sia sempre più in voga in Italia, è ormai risaputo. E la conferma arriva proprio da Samsung che ha firmato Donne Connesse, una nuova serie di podcast partita ieri e che avrà come protagoniste ben 14 donne pronte a raccontarsi e a confrontarsi riguardo l’argomento della tecnologia.

Un podcast particolare che si dividerà in 6 episodi nei quali le protagoniste potranno parlare di come convivono ogni giorno fianco a fianco con la tecnologia e che ruolo ha questa nella vita lavorativa e privata.

Un viaggio tutto al femminile in cui emergeranno i pensieri, emozioni ma anche difficoltà, nonchè i punti di forza di queste 14 donne che discuteranno insieme di benessere, gaming, amore, moda, etc…

Chi saranno le protagoniste di Donne Connesse

Il podcast sarà condotto da Melissa Greta, conduttrice radiofonica che grazie alla sua esperienza si intratterrà con le sue ospiti tracciando il percorso da seguire di volta in volta.

podcast

Le protagoniste, ovvero le donne connesse, saranno invece Rossella Migliaccio, I trentenni, Lea Cuccaroni, Lavinia Biancalani, Michela Coppa, L’armadio di Grace, Diletta Secco, LaSabriGamer, Ludovica Pandolfo, Martina Pinto, Kessy e Mely. Tutte donne che hanno a che fare con il mondo della tecnologia.

Ognuna di loro affronterà di volta in volta un argomento diverso il cui filo conduttore sarà appunto la tecnologia. Tecnologia che sarà vista da ognuna di loro in modo strettamente personale.

Com’è nato il nuovo progetto di Samsung

Dopo il successo della prima serie di podcast “Elio e le storie Tech”, Samsung ha deciso di mantenere il filo conduttore della tecnologia mostrandolo da punti di vista diversi e correlandolo anche ad altri argomenti. La tecnologia viene quindi vista come punto d’unione sia nel lavoro che nel privato.

Non per niente, tra gli argomenti ci saranno quelli che giornalmente hanno a che fare con ognuno di noi. In particolare si parlerà infatti di lavoro, benessere, amore, gaming, bellezza e famiglia.

Sei argomenti che da soli sono in grado di tenere banco a diversi podcast e che in questo caso procederanno in base al vissuto delle protagoniste che di volta in volta si alterneranno ai microfoni. Il tutto mostrando i tanti ruoli che la tecnologia ha ogni giorno sia per aiutare che per aumentare le possibilità di ognuno di noi.