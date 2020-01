Don Matteo 12: dopo alcuni anni di assenza Simone Montedoro è tornato a recitare nella fiction di Raiuno. L’attore era stato colpito da un tumore maligno.

Una buona notizia per tutti gli appassionati della fiction Don Matteo 12. La serie tv, targata Raiuno, è tornata sul piccolo schermo lo scorso 9 gennaio registrando, come al solito, un record di ascolti. La conferma, insomma, di come le vicissitudini di Don Matteo, interpretato da Terence Hill, continuino ad appassionare il pubblico a casa. Ma non è tutto perché nella fiction ci sarò anche un graditissimo ritorno.

Simone Montedoro torna in Don Matteo

Il capitano Giulio Tommasi è tornato. L’attore Simone Montedoro, dopo alcuni anni d’assenza è rientrato a far parte della fiction Don Matteo. Durante la fine della decima stagione, inoltre, sui social si alzò un vero e proprio polverone per l’uscita di scena del capitano dei Carabinieri.

La decisione di dover lasciare il set, però, è stata dovuta a delle cure a cui l’attore si è dovuto sottoporre. Nel 2004, infatti, Montedoro ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin, un tumore maligno, molto raro, che l’ha portato a diversi periodi di cura approfondite. L’attore, inoltre, ha ammesso di essere riuscito a sconfiggere la malattia.

In tutto questo periodo al suo fianco c’è sempre stata la compagna, Lara Carnevale con cui, nel 2014, è diventato anche padre per la prima volta. Oltre alla passione per il mondo della recitazione, inoltre, ricordiamo che Montedoro coltiva anche quella per lo sport.

Fonte foto: https://www.instagram.com/simonemontedororeal/?hl=it

Don Matteo 12: il Capitano Tommasi è tornato, cosa accadrà?

Il Capitano Tommasi è tornato. Per la gioia dei fan della fiction di Raiuno, l’attore Simone Montedoro è tornato a indossare la divisa del Capitano dei Carabinieri. Sembra, però, che le cose per Tommasi non saranno semplici fin dall’inizio.

Al suo fianco, inoltre, come sempre ci sarà Nino Frassica, che veste i panni del maresciallo Nino Cecchini, e la Capitana Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta e ovviamente il pm Marco Nardi, alias Maurizio Lastrico.