Come si gioca a domino? Vediamo le regole e le istruzioni di uno dei giochi da tavola più antichi e gettonati di sempre.

Considerato uno dei giochi da tavola più antichi, il domino ha origini orientali. Si può giocare in 2, 3 o 4 giocatori oppure in coppie. Forse, è proprio per questo che è un passatempo molto gettonato. Vediamo quali sono le regole del domino, l’obiettivo del gioco e i punteggi.

Come si gioca a domino: regole

Il gioco del domino è arrivato in Europa verso la fine del XVIII secolo, riscuotendo subito un grande successo. Ha origini orientali, ma è famoso in ogni angolo del globo. E’ composto da 28 tessere rettangolari, ognuna delle quali è divisa in 2 spazi uguali e riporta una cifra da 0 a 6 in puntini. Si può giocare a domino in 2, 3 o 4 giocatori oppure in coppie e l’obiettivo è collocare tutte le tesserine a tavola prima dell’avversario.

La partita inizia con la distribuzione delle tessere domino, 7 per ogni giocatore. Se i partecipanti sono meno di 4, le tesserine restanti si depositano nel cosiddetto ossario. La mano viene aperta dal giocatore che ha la tessera con il doppio o il punteggio più alto e, dopo di lui, si procede in senso orario. Ovviamente, le tesserine attaccate devono riportare lo stesso numero. Se un giocatore non ha tessere disponibili deve pescare dall’ossario fino a quando non becca una tessera che gli concede di procedere con la mano. Se nell’ossario non ci sono numeri uguali, il turno passa al giocatore successivo.

Ecco un video sul domino e le istruzioni:

Istruzioni domino: il punteggio

Il domino – mossa che dà il nome al gioco – si verifica quando un giocatore colloca la sua ultima tessera nel tavolo. Quando, invece, nessun partecipante può portare a termine la partita, si verifica la chiusura. Le istruzioni del domino ci dicono che il gioco finisce quando un componente raggiunge il totale di punti necessari per vincere.

Dopo aver chiarito come giocare a domino, diamo uno sguardo al punteggio. Vince la partita chi finisce per primo le tessere oppure chi ha il minor numero di pallini sulle tessere. Chi si aggiudica la mano ottiene anche la somma dei punti delle tessere degli avversari. In caso di pareggio, vince colui che ha dato inizio al match. Le regole domino per bambini sono le medesime.

