Obbligo o verità, domande soft e audaci per giocare in coppia o con più persone

Obbligo o verità è un gioco divertente, ma la situazione può cambiare in un nano secondo in base alle domande che si pongono.

Volete giocare a Obbligo o verità ma non avete idea delle domande da porre? Mettetevi comodi. Abbiamo preparato una serie di quesiti e richieste che potete sfruttare sia in coppia che con più partecipanti, dal livello soft a quello più audace.

Domande soft per giocare a Obbligo o verità

Giocare a Obbligo o verità con gli amici è un ottimo modo per trascorrere la serata in allegria, magari potete abbinare anche qualche scioglilingua difficili. Ovviamente, in base alle domande che si scelgono, il game può prendere una piega diversa. Qualcuno potrebbe anche approfittarne per togliersi sassolini dalle scarpe o per dichiararsi a un componente del gruppo. Insomma, questo gioco ha sempre un esito incerto: potrebbe concludersi a tarallucci e vino o con porte che sbattono.

In ogni modo, per tastare il terreno, quindi la pazienza e la disposizione dei giocatori, è consigliato partire con domande soft. Di seguito, i quesiti che potete rivolgere a chi sceglie “verità”:

Hai avuto un soprannome d’infanzia imbarazzante?

Con quale personaggio storico o esistente vorresti scambiare la vita?

Qual è il tuo libro preferito e perché?

Racconta il tuo momento più imbarazzante vissuto a scuola.

Qual è la cosa di cui più ti vergogni?

Hai una bacchetta magica: qual è la prima cosa che fai?

Qual è la prima cosa che faresti se ti svegliassi come uno del sesso opposto?

Hai mai mentito al tuo migliore amico e se sì perché?

Con chi vorresti rimanere solo in questa stanza?

Hai mai fatto un gioco di ruolo?

Fai il nome di una persona che ti penti di aver baciato.

Qual è la cosa più pazza che hai fatto in pubblico?

Assegna un aggettivo a ogni persona del gruppo.

Qual è la pazzia più grande che hai fatto per amore?

Hai mai barato a un test, un esame o un colloquio?

Se, invece, dovete scegliere un obbligo, sempre per rompere il ghiaccio, potete scegliere tra:

Fai un piccolo spettacolo di canto, ballo o recitazione.

Bacia la persona di fronte a te.

Fatti fare un “tatuaggio temporaneo” con la penna da uno dei giocatori.

Truccati senza specchio e rimani così per il resto del gioco.

Invia un messaggio vocale alla tua crush famosa e confessa il tuo amore.

Manda un sms a qualcuno che non senti da almeno un anno.

Devi rispondere solo di “no” per mezz’ora.

Fai scegliere i tuoi abiti a un altro giocatore.

Imita una celebrità e lascia che gli altri indovinino.

Obbligo o verità: domande difficili per concorrenti audaci

Volendo osare, potete porre domande più audaci. D’altronde, Obbligo o verità non è un gioco tranquillo, altrimenti non sarebbe neanche divertente. Ricordate, però, che bisogna strappare risate e non lacrime. Di seguito i quesiti che aiutano a rendere il game più movimentato:

Ti sei mai esercitato a baciarti allo specchio o con un cuscino?

Chi è la persona che hai amato di più?

Hai mai mentito per fuggire da un primo appuntamento disastroso?

Qual è il posto più intrigante dove hai baciato qualcuno?

Sei mai uscito con qualcuno solo per il suo aspetto fisico?

Hai mai flirtato (o sei mai stato cotto) con il fratello di un caro amico?

Qual è la fantasia sessuale che più ti intriga?

Hai mai detto “Ti amo” senza pensarlo fino in fondo?

Sei mai stato attratto da qualcuno dello stesso sesso?

Hai mai sofferto per amore? Se sì, racconta.

Quanti partner hai avuto?

Se dovessi tornare con un ex, chi sarebbe e perché?

Ti hanno mai beccato a letto con qualcuno?

