Dopo i rumors sulla presunta separazione di Diletta Leotta e Daniele Scardina, la bella conduttrice è stata pizzicata a cena con Zlatan Ibrahimovic.

Il settimanale Chi ha diffuso alcuni scatti di Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, sorpresi insieme nello stesso ristorante a Milano. La conduttrice vi si sarebbe recata in compagnia di alcune amiche, mentre l’attaccante del Milan sarebbe arrivato da solo. Secondo il settimanale di Signorini i due avrebbero trascorso la serata insieme fino a tarda notte, e dopo i rumor sulla presunta rottura con Toretto il nuovo gossip sulla Leotta impazza.

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic a cena insieme

Mentre sulla presunta rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ancora latitano conferme, c’è già chi ipotizza una nuova liaison tra la conduttrice e Zlatan Ibrahimovic, sorpreso nello stesso ristorante a cui lei si è recata in compagnia di alcune amiche, a Milano. Secondo Chi i due sarebbero rimasti assieme fino a l’una di notte, un orario che non lascerebbe certo ipotizzare delle “chiacchiere di lavoro” (entrambi sono testimonial per Buddyfit, app di allenamento).

Zlatan Ibrahimovic Diletta Leotta

Mentre la conduttrice ha ripreso le sue solite attività milanesi, King Toretto è volato alla volta di Ibiza in compagnia di alcuni amici. Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito i rumor in merito alla separazione, e sui social tutto tace.

La relazione con King Toretto

Dopo la rottura dal fidanzato storico (il manager Sky Matteo Mammì), la Leotta ha iniziato a frequentare Daniele Scardina durante l’estate 2019 e quest’anno sembrava che i due avessero intenzioni serie.

Dopo la quarantena trascorsa insieme come “prova di convivenza” i due erano usciti allo scoperto anche a mezzo social, condividendo con i fan gli scatti della loro routine casalinga. I rumor sulla presunta rottura si sono diffusi dopo che la coppia – per alcune settimane – ha smesso di mostrarsi sui social. Diletta Leotta confermerà l’indiscrezione?