Qual è la differenza tra separazione e divorzio? Scopriamola e vediamo cosa fare se si intende mettere fine ad un matrimonio.

Da un punto di vista emotivo, mettere fine ad un matrimonio non è semplice. Non solo, anche sul piano legale non è sempre una passeggiata, soprattutto quando ci sono determinati ‘interessi’ di mezzo. Vediamo qual è la differenza tra separazione e divorzio e le relative pratiche.

Differenza tra separazione e divorzio

Un matrimonio, soprattutto ai giorni d’oggi, non è per sempre. Purtroppo, negli ultimi anni, le richieste di separazione e divorzio sono aumentate tantissimo, per cui vale la pena capire quali sono le differenze tra le due ‘pratiche’. Entrambi possono essere consensuali o giudiziali. Come suggerisce il nome, si tratta di consensuale quando i coniugi sono d’accordo sulla regolazione dei loro rapporti e chiedono al Tribunale di accettare la richiesta. Nel caso della giudiziale, invece, è necessario l’intervento di un giudice che decida, dopo aver ascoltato le parti, i rispettivi obblighi e doveri. Facciamo, però, un passo indietro. Con la separazione, marito e moglie diventano coniugi separati, mentre con il divorzio il matrimonio si scioglie e ci si trasforma in ex coniugi. Questo significa che, nella prima condizione, pur non essendo più sposati, non si possono contrarre nuove nozze; mentre nella seconda si può avere un’altra unione civile senza alcun problema.

Pertanto, tra separazione e divorzio le differenze ci sono ed è bene tenerle a mente. In entrambi i casi non ci sono più doveri coniugali da rispettare, ma con la separazione si resta, in un certo senso, legati al partner. Non a caso, ai separati non è consentito contrarre un altro matrimonio. Affinché ci si possa risposare è necessario il divorzio.

Per quel che riguarda la separazione consensuale, i coniugi non sono obbligati a farsi rappresentare da un legale oppure possono scegliere presentarsi in Tribunale con lo stesso avvocato. Per la separazione giudiziale, invece, è richiesta la presenza di un avvocato diverso per ognuna delle parti.

Differenza tra divorziato e separato

Alla luce di quanto detto, quindi, tra separati e i divorziati c’è una bella differenza, specialmente in merito alla volontà, dell’uno o dell’altro, di contrarre un nuovo matrimonio. Prima di fare una qualsiasi scelta, è consigliato rivolgersi al proprio avvocato di fiducia e valutare insieme il da farsi. Sarà lui, infatti, a consigliare la strada giusta da seguire in merito alla separazione legale e al divorzio. Ricordate che, coloro che hanno difficoltà economiche, hanno diritto al gratuito patrocino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG