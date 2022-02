A chi è dedicata Sesso occasionale di Tananai? Scopriamo tutto sulla canzone che il giovane artista ha portato al Festival di Sanremo 2022.

Tananai è venuto alla ribalta grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Anche se la classifica finale della kermesse musicale non è stata buona con lui, la sua posizione è stata 25esimo, il brano sta avendo un grande successo. Vediamo a chi è dedicata Sesso occasionale di Tananai e qual è il suo significato.

A chi è dedicata Sesso occasionale di Tananai?

All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, Tanani si è fatto conoscere durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Di origine milanese, l’artista è salito sul palco dell’Ariston presentando l’inedito intitolato Sesso occasionale. Il nome d’arte, per sua stessa ammissione, gli è stato affibbiato dai familiari quando era un bambino a causa della sua iperattività. La canzone portata in gara alla kermesse musicale più importante del nostro Paese racconta di un ragazzo che perde la testa per una “baby” e capisce di essere pronto a rinunciare a tutto per lei, comprese le avventure con altre donzelle.

“Troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno

Non avrò capito ancora di cosa hai bisogno“.

La ragazza, però, scopre le sue tante avventure passate e fugge da lui. Il protagonista, quindi, parte alla sua ricerca, per farle capire che “quell’altra non mi è mai piaciuta“.

“Baby ritorna da me

E metti via quella pistola

(…)

Quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta“.

A chi è dedicata Sesso occasionale di Tananai? Per stessa ammissione dell’artista milanese, a nessuna donna in particolare. “Quando ho scritto la canzone, non mi riferivo a un tradimento, ma semplicemente a un uomo che dice a una donna ‘Preferisco te a un’altra persona che ho incontrato’ e per questo rinuncio al sesso occasionale“, ha dichiarato il cantante. D’altronde, Alberto Cotta Ramusino ha rivelato che, in questo momento, non c’è nessuna persona che occupa il suo cuore.

Ecco il video di Sesso Occasionale di Tananai:

Il significato della canzone

Sesso occasionale di Tananai ha un ritmo che spinge a ballare e un ritornello che risuona nella testa per ore ed ore. Il suo significato rimanda ad una vera e propria presa di coscienza, quella che prima o poi vivono tutti gli uomini: il sentirsi pronti a rinunciare alla vita da scapolo per l’amore.

