Dopo il successo del FantaSanremo, su TikTok è arrivato il FantaProff. Ecco di cosa si tratta e come si gioca.

Chi ha avuto modo di seguire il Festival di Sanremo di quest’anno, conoscerà sicuramente il FantaSanremo, un gioco nato sui social e divenuto così virale da coinvolgere persino gli artisti sul palco. Qualcosa in grado di unire gli italiani in modo diverso dal solito e che una volta terminato ha lasciato un vero e proprio vuoto. A riempirlo, ci hanno pensato tre liceali che hanno deciso riversare la cosa sul loro quotidiano e quindi sulla scuola. È così, è nato il FantaProff, che in poche ore è diventato virale.

FantaProff su TikTok: ecco com’è nato

Tutto è nato dall’idea di una studentessa che insieme a due compagni di classe ha deciso di lanciare il FantaProff su TikTok.

studenti

In pochissime ore, l’idea è così piaciuta da diventare virale raggiungendo più di due milioni di visualizzazioni e portando così ad un successivo video nel quale sono state spiegate le regole e le modalità di gioco. Il tutto per un mix tra il Fantacalcio ed il FantaSanremo. Gioco che, però, in questa nuova versione coinvolge proprio le scuole.

Come giocare al FantaProff

Le regole del gioco sono piuttosto semplici e personalizzabili. Ogni studente dovrà realizzare una propria squadra inserendo dei professori a scelta. Questi avranno un costo diverso in base alle ore di lezione. Costo che sarà più alto in base a quante ore insegna ogni professore.

Ci sono poi i bonus e i malus che si riferiscono ad azioni compiute dagli insegnanti o ad eventi extra relativi sempre all’ambiente scolastico.

Questi ultimi possono essere personalizzati dalla classe ma se lo si desidera gli ideatori del gioco hanno dato alcune idee da cui prendere spunto.

Un’assenza improvvisa ad esempio è un bonus che vale 20 punti mente una gita ne vale addirittura 50. Al contrario, sbagliare il nome di un alunno toglie dieci punti mentre un proff positivo al Covid (giusto per essere attuali) ne toglie ben trenta.

Tutti valori che possono essere cambiati o modificati in base alle esigenze della classe e che pertanto possono rendere il gioco molto più divertente.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG