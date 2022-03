Qual è la differenza tra Europa e Unione Europea? Anche se qualcuno crede che siano sinonimi, non è così: scopriamo perché.

L’Europa e l’Unione europea non sono la stessa cosa, eppure qualcuno li utilizza come se fossero sinonimi. Per chiarire l’equivoco/dubbio, basterebbe dire che l’Europa è un continente, mentre l’Unione Europea è un’organizzazione economica e politica. Eppure, considerando il momento storico che stiamo vivendo, è necessario andare un po’ più a fondo: vediamo, nel dettaglio, la differenza tra Europa e Unione Europea.

Differenza tra Europa e Unione Europea

Anche se lampante, la differenza tra Europa e Unione Europea non è chiara a tutti. Pertanto, considerato il periodo storico che stiamo vivendo, è opportuno entrare nel dettaglio e capire bene perché non sono la stessa cosa.

Che cos’è l’Europa? E’ un continente con un territorio ben definito, situato nella parte occidentale dell’Eurasia. I suoi confini fisici, però, non sono ben definiti e, nel corso della storia, sono cambiati più volte. Per semplificare la questione, si può dire che il confine settentrionale è rappresentato dall’Oceano Artico, quello occidentale dall’Oceano Atlantico e quello meridionale dal Mar Mediterraneo, dal Mar di Marmara e dal Mar Nero.

Che cos’è l’Unione Europea? Si tratta di un’organizzazione economica e politica a cui hanno aderito soltanto alcuni Stati. Pertanto, non parliamo di territori, ma di un’associazione volontaria di Stati Europei. La sua formazione è iniziata dopo la Seconda Guerra Mondiale e, ad oggi, è composta da 27 Paesi dei 44/50 che si trovano fisicamente in Europa.

L’Europa è più grande o più piccola dell’Unione Europea?

L’Europa ha una superficie di circa 10 milioni di km2, conta una popolazione di circa 700 milioni di persone e, a seconda dei confini presi in esame, presenta tra i 44 e i 50 Stati. L’Unione Europea, invece, ha un territorio meno vasto. Il motivo è facilmente intuibile perché dipende dagli Stati che hanno aderito all’organizzazione. Pertanto, alla domanda l’Europa è più grande o più piccola dell’Unione Europea?, si può rispondere facilmente. Secondo la formazione dell’UE attuale, è l’Europa ad essere più grande. L’Unione Europea, infatti, è formata soltanto da: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG