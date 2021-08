Scopriamo la differenza tra estrattore e centrifuga in modo da capire quale tra i due è migliore per ottenere succhi sani e ricchi di vitamine e minerali.

In pochi conoscono con esattezza la differenza tra estrattore e centrifuga. Si tratta infatti di due macchinari che servono per ottenere il succo da frutta e verdura. In realtà, però, le cose da sapere sono tante. Estrattori e centrifughe, infatti, non differiscono solo nel prezzo ma anche e sopratutto nel modo con cui estraggono il succo e nel risultato finale.

Estrattore e centrifuga: le differenze che è importante conoscere

Chi ha a cuore la propria salute e desidera assumere succhi detox, come ad esempio quello di barbabietola, si sarà chiesto almeno una volta qual è la differenza tra estrattore di succo e centrifuga. Questi due robot da cucina hanno infatti modi di funzionare diversi che si riflettono sul risultato finale.

La centrifuga, come il nome stesso suggerisce, tende a centrifugare il cibo attraverso un’azione meccanica e l’utilizzo di una lama. Gira molto velocemente e consente di ottenere il succo in un paio di minuti. Questo, però, va consumato subito perché tende a perdere le sue proprietà benefiche nel giro di poco. Durante la lavorazione, infatti, si sviluppa un determinato colore che tende a scaldare frutta e verdura, iniziando così a disperdere una piccola percentuale di vitamine e minerali.

L’estrattore, lavora attraverso una coclea mediante la quale separa la polpa dal succo. La durata media per ottenere un succo si aggira intorno ai 10 minuti e ciò gli consente di produrre meno calore. Per questo motivo il prodotto finale sarà naturalmente più ricco di vitamine e sali minerali mantenendo praticamente intatti quelli d’origine. Si tratta quindi di due macchinari con differenze importanti e che è bene conoscere prima di proecedere all’acquisto.

Quanto costano estrattori e centrifughe

Ora che abbiamo visto qual è la differenza più importante tra questi due robot da cucina è molto importante parlare anche del prezzo.

Anche quest’ultimo infatti differisce di molto a seconda dell’apparecchio scelto.

Se una centrifuga si può trovare a cifre che vanno dai 50 euro in su, in genere un estrattore può costare anche il doppio e con costi che vanno a salire. Altro parametro che vale sempre la pena considerare nella scelta finale tra i due.