Tutto quello che c’è da sapere sulla Paralimpiadi di Tokyo 2020: quando iniziano, gli atleti italiani e dove vederle in tv.

Con le Olimpiadi terminate (e con la spedizione azzurra che ha portato a casa ben 40 medaglie, record di tutti i tempi), Tokyo si appresta a vivere ancora lo spirito olimpico con le Paralimpiadi. Gli atleti che ne prenderanno parte sono 4400, con una folta schiera di italiani, e avranno luogo nella capitale giapponese dal 24 agosto al 5 settembre. Gli sport in totale sono 22. Ecco cosa sapere per arrivare preparati: da dove vederlo in tv al calendario ufficiale delle gare.

Paralimpiadi: dove vederle in tv e gli atleti italiani

In tv le Paralimpiadi saranno visibili su Rai 2, che dedicherà diverse ore in diretta da Tokyo per seguire gli atleti italiani. I portabandiera ufficiali per l’Italia saranno Bebe Vio e Federico Morlacchi, “che con le loro prestazioni hanno scritto e continueranno a scrivere pagine memorabili di sport, a livello nazionale e internazionale, e che con il loro esempio, in gara come nella vita, hanno ispirato tantissime persone” ha motivato il presidente del CIP Luca Pancalli.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Portare il #Tricolore 🇮🇹 a #Tokyo2020 è un sogno che si avvera e che coltivo da Londra, quando feci da tedofora.

Spero di poter ispirare i sogni di tanti bimbi con disabilità che vorranno intraprendere un percorso paralimpico, godendosi la vita grazie allo sport.#Paralympics pic.twitter.com/cfUOP7x4aj — Beatrice Vio (@VioBebe) June 16, 2021

Inoltre ci saranno molti altri atleti, tra cui per l’atletica: Oxana Corso, Monica Contraffatto, Assunta Lagnante e Oney Tapia.

Il calendario delle Paralimpiadi con le gare

Ecco il calendario con le discipline e le date delle stesse: